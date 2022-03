Crónica 19-03-2022

Gobierno Regional entregó equipamiento para pacientes críticos al SAMU Maule

• La Gobernadora Regional Cristina Bravo, realizó la entrega de los monitores desfibriladores, lo que significa una inversión superior a los 213 millones de pesos.

El Gobierno Regional del Maule, realizó la entrega de nueve monitores desfibriladores para el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), uno para Curicó, uno para Parral, dos para Talca, dos para Constitución, tres para Linares, el que significa una inversión de más 213 millones de pesos.

Esta es una gran inversión para el área de salud, ya que considera la reposición de estos monitores, con la idea de contar con el equipamiento mínimo indispensable para el manejo avanzado de pacientes críticos con requerimientos de monitoreo cardíaco y terapia eléctrica ante arritmias y ritmos de colapso.

“Queremos reforzar y aprobar no sólo proyectos que beneficien la infraestructura de salud, sino que también queremos contribuir con equipamiento de los centros de salud, para que nuestros técnicos y profesionales puedan brindar una atención de calidad, no sólo es importante tener proyectos, sino que también que nuestros equipos técnicos cuenten con el equipamiento necesario. Y nuestro compromiso es avanzar en todos los proyectos que nos presente el servicio de salud del Maule, y que podamos trabajar en conjunto”, señaló Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

Desde el Servicio de Salud del Maule se informó que actualmente el SAMU Maule cuenta con 22 ambulancias, cuyo equipamiento debe cumplir con lo establecido en Norma Técnica General del MINSAL, por lo que se debe tener el equipamiento mínimo establecido por dicha normativa según complejidad.

“Estos van a ser montados en nueve vehículos distintos, en diversas comunas donde tenemos bases SAMU en la región del Maule, viéndose beneficiados todos los pacientes que requieran monitoreo continuo. Cuando un paciente sube a una ambulancia nosotros no solo tenemos que darle atención sanitaria, sino que también debemos monitorear sus signos vitales y si es necesario reconversión cardiaca que significa reanimación avanzada. Permiten registrar presión arterial, saturación de oxígeno, entre otros parámetros y también ver el trazado electrocardiográfico y apreciar si se requiere una desfibrilación cuando el corazón comienza a fallar”, manifestó el Director del Servicio de Salud del Maule, Doctor Luis Jaime.

De los 15 monitores con los que actualmente contaba el SAMU, nueve se encuentran en condiciones de ser dados de baja, por lo que esta inversión es de gran ayuda, “este proyecto permite que tengamos monitores nuevos, y así habilitar 9 ambulancias que cuentan con la posibilidad de contar un soporte avanzado, y estas serán ubicadas en las bases SAMU y permiten dar un manejo de alta calidad a pacientes que tienen complicaciones de tipo cardiológicas, infartos, paro cardiorrespiratorio y monitorización del paciente crítico”, dijo Sofía Rodríguez, Jefa Regional del Samu Maule.

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, junto a los Consejeros Regionales Patricio Ojeda y Rafael Ramírez, se comprometieron a seguir apoyando con diversos proyectos la salud de la Región del Maule, “la gente nos pide una atención de salud digna y de calidad, y en eso hemos ido avanzando, el año pasado aprobamos más de 300 millones para rebajar la lista de espera para las prótesis de rodilla, hemos financiando equipamiento para el Hospital de Curicó, también hemos financiado 3 ambulancias SAMU para los pacientes bariatricos, ese es el compromiso nuestro, trabajar para todos los maulinos de manera transversal”.