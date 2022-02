Crónica 25-02-2022

Gobierno Regional fortalecerá el trabajo de las recolectoras de la Región del Maule

La Gobernadora Regional se reunió con la ONG Taller de Acción Cultural que trabaja apoyando a organizaciones de pequeñas campesinas del Maule para conocer las necesidades de este rubro que se dedica a la recolección de productos forestales no madereros en la región



La Organización No Gubernamental, Taller de Acción Cultural, trabaja con dos cooperativas de productos forestales no madereros, que incorporan a mujeres de organizaciones rurales que se dedican a la recolección de hongos, hierbas medicinales y frutos silvestres de los bosques.

Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule, señaló que “nos reunimos con distintas organizaciones de una Fundación de recolectoras de productos forestales, no madereros que trabajan hace mucho tiempo en la Región del Maule, recolectando hierbas, frutos silvestres y hongos. Ellas vienen haciendo un trabajo en conjunto a la Fundación y lo que quieren es darles valor agregado a sus productos y ese es uno de los compromisos que tenemos, fortalecer el emprendimiento de las mujeres, darle valor agregado y apoyarlas desde lo técnico, financiando proyectos que permitan que ellas puedan mejorar no solamente la comercialización de sus productos, sino que además cuenten con tecnologías que permitan hacer mejor su trabajo”.

El Gobierno Regional del Maule se comprometió a trabajar en el desarrollo de acciones tendientes al apoyo y fortalecimiento de las organizaciones, al desarrollo del crecimiento productivo y de los procesos de comercialización local.

Paola Cáceres, presidenta de la Fundación Taller de Acción Cultural, dijo que “desde hace más de 20 años trabajamos con recolectores de varias regiones del país y para nosotros es muy importante la reunión con la Gobernadora, porque nuestro interés es que se visualice y valore la recolección de productos forestales no madereros en la Región del Maule, debido al potencial que tiene este oficio para el desarrollo rural, principalmente de las mujeres de la región”.

En la Región del Maule existe un gran potencial natural avanzar en la valoración de este oficio, nuestro territorio reúne las condiciones necesarias para sumar trabajar en mecanismos y acciones que permitan agregarle valor a los productos y subproductos que las recolectoras maulinas extraen de nuestros bosques.

Susana Romero, presidenta de la Cooperativa recolectora Despertar Yerba Luna del sector Sepultura de San Javier, acotó que “es importante tener esta instancia de que la Gobernadora nos conozca como grupo, la función que hacemos y poder llegar a algún puerto con estas cosas que ella mencionó y que para nosotros son muy enriquecedoras”.

En tanto, Nelba Alegría, secretaria de la Cooperativa Yerba Luna, puntualizó que “nosotros recolectamos yerbas medicinales, las deshidratamos, les sacamos el subproducto para venderlas a las personas que lo necesitan. Nos gustaría tener más maquinarias para sacar más subproductos”.