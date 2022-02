Crónica 24-02-2022

Gobierno Regional: Inyección de recursos permitirá financiar conservación de Caminos Básicos en Sagrada Familia y Vichuquén



Proyecto de caminos básicos beneficiará a más de 500 mil personas de Sagrada Familia y Vichuquén





En la última sesión del Consejo Regional del Maule, presidido por la Gobernadora Regional y Presidenta del Consejo, Cristina Bravo, se aprobaron dos importantes proyectos para la conservación de caminos, de las comunas de Sagrada Familia y Vichuquén, los cuales beneficiarán a 521 mil vecinos de ambas comunas.

En Vichuquén se trata de la conservación del sector J-790, desde el kilómetro 0,0 hasta el 15,3, el cual tendrá una inversión de dos mil doscientos noventa millones de pesos, a través de la Circular 33 del Gobierno Regional del Maule.

La Gobernadora Regional, Cristina Bravo, señaló que “estamos muy contentos, porque esto además dice relación con el trabajo en equipo que hemos realizado. Este camino para Vichuquén va a permitir que los salineros de Yoncaven puedan transitar y además potenciar el turismo para que puedan vender sus productos. Aquí estamos asfaltando por más de dos mil millones de pesos, casi 15,3 kilómetros que van en beneficio de muchos vecinos de habitantes no solo de la comuna, sino de los alrededores”.

Los caminos no pavimentados, con la circulación de los vehículos producen polvo en suspensión que perjudica a las comunidades aledañas, tanto a las personas como a los cultivos, afectando significativamente la calidad de vida de la población.

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, acotó que “este asfalto que vamos a tener entre la localidad de Boyeruca y La Quirigua, con una inversión de más de 2.200 millones de pesos para que justamente lugares tan apartados como son Las Pancoras, Las Garzas, Yoncaven, en donde los salineros en estos pocos meses que llevamos, siempre tenían este problema de que el polvo les llega a su sal y no pueden entregar productos de calidad, así que además de potenciar el turismo y la conectividad vial, viene la mejora en la productividad y la calidad de la producción de la sal de nuestros salineros en ese sector”.





Sagrada Familia

En tanto, en Sagrada Familia, se realizará la conservación del camino K-180, desde el kilómetro 2,61 hasta el 8,61 y del camino K-190, desde el Kilómetro 1,0 al 4,0. La inversión, financiada con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, asciende a la suma de mil doscientos ochenta y cuatro millones de pesos, a través de la misma circular antes mencionada.

El proyecto favorecerá a los habitantes de la comuna, mejorando la accesibilidad a sus fuentes de trabajo, fomentando el traslado y comercialización de sus productos, así también, el acceso a los centros educativos y de salud primaria, favoreciendo además el turismo y la conectividad a centros urbanos.