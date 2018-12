Policial 22-12-2018

Gobierno regional lanza primera campaña de Ciberseguridad

“Conciencia digital” es el nombre de la iniciativa del Ejecutivo con la que busca educar a la población en evitar hackeos de cuentas, clonaciones de tarjetas, privacidad de la información, redes sociales y todo lo relacionado a internet.

Al respecto, el Intendente del Maule, Pablo Milad, explicó que esta iniciativa busca “proteger a la gente de ataques virtuales, pero no sólo eso, muchas veces se clona una tarjeta sin siquiera sacarla de la cartera”.

Esto último, explicó la autoridad, es un bolsillo con un metal que evita la clonación. “Durante esta semana estuvimos en una fiscalización en el Terminal de Buses de Talca, donde además estregamos recomendaciones para la seguridad pública y repartimos estos dispositivos, que no ocupan espacio y son muy seguros para prevenir clonaciones de la banda magnética de las tarjetas bancarias”, señaló el intendente.

“Cabe destacar que esta es la primera vez que se hace una campaña nacional sobre este tema. El Presidente Piñera está muy preocupado por crear conciencia digital, y eso es tarea de todos”, agregó el jefe regional.

El intendente señala algunas recomendaciones para prevenir los ciberataques. “Lo primero es tener mucho cuidado con los sitios en los que se navega, sobre todo los menores de edad, quienes son más vulnerables a caer en este tipo de prácticas. Mucho ojo con lo que publica en redes sociales, los ciberdelincuentes aprovechan cada oportunidad para atacar”, señaló Milad.

Aparte de las recomendaciones que entrega el intendente, los expertos en la materia señalan:

-No compartir datos personales en la web

-Crear contraseñas seguras

-Cuidado con lo que se descarga

-Usar conexiones a internet protegidas y nunca abrir cuentas o páginas bancarias en redes wifi pública

-Activar la navegación segura.