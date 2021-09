Deportes 21-09-2021

Gobierno Regional y ANFA Maule trabajan en un proyecto para financiar los arbitrajes el 2022





La reunión encabezada por la Gobernadora Cristina Bravo y su equipo de trabajo, en la que estuvo el Presidente de la Asociación de Fútbol Amateur Iván Muñoz, quien informó que de concretarse este proyecto, será un beneficio para más de 297 clubes y 103 mil jugadores.

La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, recibió la visita de la directiva de la Asociación del Fútbol Amateur del Maule, ANFA, con quien abordaron variados temas, el principal es con respecto al financiamiento de los equipos y los pagos que deben realizarse cada fin de semana a la terna referil.

La ANFA Maule cuenta con 32 asociaciones a nivel regional, las que se ubican en las 30 comunas de la región, además tiene a 297 clubes inscritos y más de 103 mil jugadores a nivel regional, los que representan a sus distintos equipos en la región. Pero además desde ANFA se indicó que en los últimos años se estaban implementando series femeninas y también una serie para mayores de 60 años.

“En la reunión que tuvimos con la ANFA Regional, estábamos viendo la posibilidad de apoyarlos con un proyecto del 6% que ellos postularon y que producto de la pandemia no pudieron ejecutar este 2021. Pero además de eso, visualizamos el trabajo en conjunto en el año 2022, porque la Anfa tiene un problema serio, al igual que muchas organizaciones de fútbol, que es el problema del arbitraje, es por esto que vamos a ver como adecuamos nuestras bases para que los clubes deportivos puedan postular a los fondos y así financiar los arbitrajes y no tengan los mismo problemas que tienen cada año”, indicó la Gobernadora Regional del Maule.

“Nos reunimos con la Gobernadora Cristina Bravo y tuvimos una reunión muy grata y muy amable, nos trataron muy bien, entiende lo que pasa en el fútbol amateur, y estábamos hablando de un proyecto que teníamos que llevar a cabo este 2021, pero que no pudimos realizar, era sólo para arbitrajes en las series de niños y 45 años, pero ANFA suspendió todo el 2021 el fútbol y esperamos reanudarlo en el verano de 2022. Y le planteamos la inquietud y los problemas que tienen las asociaciones y los clubes para el año 2022”, dijo Iván Muñoz, Presidente de la Anfa regional.

El Presidente Regional de Anfa agregó, “además a la gobernadora le contamos la realidad de lo que viene, porque todos los equipos y clubes están quebrados, la nacional está ayudando, porque las asociaciones locales están con 0 pesos, a la ANFA no llega ninguna inscripción, por lo que le pedimos que nos ayudara a elaborar un proyecto para financiar los arbitrajes d las asociaciones y nos dijo que sí y que lo viéramos y eso nos dejó muy contentos, principalmente como nos trató la Gobernadora y lo que sabe del fútbol amateur¨.