Crónica 12-12-2018

Gobierno Regional y MINSAL firman inédito convenio de programación en el Maule

Con la presencia del Ministro de Salud, Emilio Santelices; el Intendente, Pablo Milad; el Presidente del Consejo Regional del Maule, George Bordachar y Consejeros Regionales, entre otras autoridades, se llevó a cabo la firma del Convenio de Programación entre el GORE y el Ministerio de salud, que comprende más de 570 mil millones de pesos destinados al mejoramiento de la red asistencial del Maule y la formación de especialistas para el periodo 2018 – 2026.

El Ministro de Salud, Emilio Santelices, manifestó los alcances de este convenio en materia de avances para la región “estamos entregando hoy día a la región del Maule, a través del convenio de programación, un plan de inversiones que va a permitir resolver las brechas de los distintos dispositivos sanitarios desde el rincón más alejado de la región, a través de nuevas postas rurales , nuevos centros de salud familiar, nuevos SAR y también los nuevos hospitales. Es una gran noticia para la región, porque si hay algo que tenemos que hacernos cargo es precisamente de lo que ocupa a las personas, que es poder acceder a una mejor salud, sin tener que salir de la región y eso el maule lo ha entendido”.

El Intendente Pablo Milad, agradeció “la visión del presidente Piñera por tener claro que nuestra región necesitaba una gran inversión para satisfacer necesidades históricas y este Convenio de salud entre el Minsal y el Gobierno Regional viene a cubrir esas deficiencias hospitalarias en diferentes sectores. Nuestra región es netamente rural, con un 26,8% de ruralidad donde se van a hacer más de 40 postas rurales, pero con una nueva tecnología y con una conectividad total, digital a través de la telemedicina, que es una solución rápida y con un diagnóstico precoz a enfermedades que pueden llegar a ser severas”.



Patricio Ojeda, presidente de la comisión salud del Consejo Regional del Maule, destacó que al año 2025 el Maule contará con una nueva cara en materia de salud “es un convenio que está programado a seis años, que se ha hecho de manera responsable, porque primero nos hemos hecho cargo de los recursos que tenemos disponibles y segundo de los plazos de cuando los podemos ir ejecutando, para no generar expectativas que finalmente no vamos a poder cumplir, lo que nos interesa no es solo cumplir con la salud, sino que particularmente nos interesa también hoy día comenzar a cumplir con los tiempos y con los acuerdos y en ese contexto hemos sido capaces de fabricar un convenio que va a poder responder en los plazos y montos que hemos asignado. Al término del año 2025 el Maule va a tener seis hospitales nuevos, Curicó, Linares, Talca, Parral, Constitución y Cauquenes, va a tener 25 nuevos CESFAM, 20 nuevos CECOSF, 46 nuevas postas de salud rural, la compra de todos los vehículos de la red de atención primaria de salud, y 300 nuevos especialistas”.