Política 31-12-2016

Gobierno señala que “no se guía por encuestas” tras último resultado Cerc-Mori

La ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, aseguró que las encuestas "no son nuestro ente regulador", luego que el Barómetro de la Política CERC-MORI revelara que la credibilidad de la Presidenta Michelle Bachelet cayó y la evaluación del Ejecutivo no es la mejor.

Los sondeos "no son nuestro ente regulador o, de alguna manera, el que lleva adelante las decisiones", dijo la titular de la Segegob.

Según la encuesta, la credibilidad de la Mandataria cae de 4.1 en 2015 a 3.9 en una escala de uno a diez.

"Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y miramos las encuestas como fotos del momento, porque sabemos que ahí hay una medición de la opinión pública", afirmó Narváez.

Sobre este punto, un 65% dice que el Gobierno está igual que al inicio, un 13% dice que está mejor y un 19% que ha empeorado.