Crónica 23-02-2017

Gobierno suma fondo concursable “Más Leña Seca en zonas afectadas por incendios forestales

Unos 250 millones de pesos dispondrá el Ministerio de Energía para ejecutar el programa “Más Leña Seca”, en un fondo concursable extraordinario que en conjunto se coordinará con los Ministerios de Economía y Agricultura en las regiones de O”Higgins, Maule y el BíoBío, que vieron afectadas grandes extensiones de plantaciones de bosques.

El lanzamiento oficial de esta convocatoria se desarrolló en el predio de Roberto Landeros quien exhibió una alta cantidad de leña acopiada, que se apresta a comercializar.

La convocatoria está abierta tanto para personas que son comercializadores tradicionales de leña seca, como para aquellos proveed ores que se hayan visto afectados por los recientes incendios forestales.

Jimena Jara, Ministra Subrogante de Energía destacó que “se espera que unas 300 personas en total puedan postular a este fondo concursable, que se ha desplegado en las regiones de O”Higgins, Maule y el Bío Bío. Este es un fondo concursable, no reembolsable, destinado a beneficir a productores y comercializadores de leña, para que puedan extraer la leña que ha estado dañada productos de los incendios. Lo importante es que la gente tiene que tener claro, que con esta leña va a poder calentar con las mismas propiedades de la leña que está sana. Es un beneficio de hasta 3 millones de pesos. Vamos a estar apoyando entre las seremías de Agricultura y Economía a todos estos comercializadores de leña que quieran postular a este fondo”.

El Ministro de Agricultura (s), Claudio Ternicier resaltó que “es nuestro deber como gobierno enfrentar esta catástrofe y levantar un rubro que entrega tantos recursos a la zona centro sur del país. Hemos acompañado al sector leñero, entendiendo su importancia en estas regiones. Hoy vamos a seguir haciéndolo, para que puedan recuperarse y vamos a ejecutar una serie de acciones para recuperar la productividad de los leñeros afectados. La convocatoria especial de nuestro programa MAS LEÑA SECA, es parte de las Medidas para la Recuperación Productiva de las MiPYMES ante los Incendios Forestales, coordinado por el Ministerio de Economía”.



En tanto, el gobernador de la provincia de Linares, Pedro Fernández Chávarri, invitó a los productores esta biomasa para que “se acerquen a las oficinas de las Seremías que son parte de este concurso, para inquirir mayores antecedentes y no pierdan la posibilidad de postular a este beneficio que se suma a los otorgados por el gobierno a raíz de los incendios forestales”.

El Seremi de Energía en el Maule, Vicente Marinkovic, resaltó que “los árboles quemados todavía sirven como materia prima para distintos productos. En el caso de los pinos, se puede producir, principalmente madera aserrada (tablas). Los eucaliptos y aromos pueden destinarse a leña para calefacción. Primero se tiene que revisar el estado del bosque, analizar por dónde pasó el fuego, ya sea copas o troncos y raíces, u otro; además del tipo de árbol



La comercialización de leña seca se ha convertido en un rubro que entrega una cantidad importante de recursos a la zona centro sur del país; especialmente en zonas afectadas por los recientes incendios forestales.



El monto de este subsidio es de hasta $3.000.000 individuales para el financiamiento de infraestructura y maquinaria para la extracción y procesamiento de la leña proveniente o no de los predios afectados por los incendios, junto a acompañamiento técnico y capacitación.



Los plazos para la postulación al llamado especial del concurso “Más leña Seca“, vencen el próximo 07 de marzo de 2017.