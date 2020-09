Nacional 16-09-2020

Gobierno y detección de contagiado con covid en local de votación: "Va a ser sancionado y puede ser llevado detenido"

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aclaró este martes que una persona contagiada con covid-19, si bien podrá ejercer su derecho a sufragio en el Plebiscito, en caso de ser descubierto en un local de votación el próximo 25 de octubre, una vez que vote, "va a ser sancionado y puede ser llevado detenido" por infraccionar las normas sanitarias. El tema surgió luego de que el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, señalara hoy que si una persona que no sabe que es covid-19 positivo es confirmado en un local de votación el día del Plebiscito, "si ocurriera una situación así, que la persona no sabe y se establece que tiene covid positivo, lo primero que hay que hacer es respetar su derecho a sufragio. Así lo establece la Ley".

Consultado sobre este tema, el ministro vocero de Gobierno manifestó que "nosotros sabemos que todas las personas tienen el derecho a sufragar, salvo que lo hayan perdido, y hay especificaciones en la ley que así lo sostienen, las personas que hoy tienen covid positivo no pueden salir de sus hogares, es decir, tienen que guardar cuarentena, igual que sus contactos estrechos y eso no va a cambiar". "Pero también hay que recordar una cosa, aquellas personas que no van a poder votar, porque están contagiadas con covid para el Plebiscito del 25 de octubre, no son lo que hoy están enfermos, son otros, son los que probablemente puedan no cuidarse adecuadamente durante el 18 y los días posteriores. Si lo que queremos es que haya una participación altísima, esa participación tiene que ver con el autocuidado, tiene que ser segura en materia de seguridad sanitaria, así como también segura en materia de seguridad pública", sostuvo Bellolio. En ese sentido, el ministro precisó que "la ley dice que si una persona llega a sufragar tiene que poder sufragar, sin perjuicio de las sanciones sanitarias que después le vayan a llegar". "La ley es súper clara en eso, si una persona que tiene covid llega a un lugar a votar, nosotros esperamos que no lo haga, porque por supuesto que lo vamos a fiscalizar, no se le puede impedir que vote, vota. Pero una vez que eso ocurra, por supuesto que va a ser sancionado y puede ser llevado detenido, porque está infraccionando una norma específica que dice que una persona con covid no puede salir de su casa y no es solo por él, sino por las demás personas, nosotros no queremos que se propague más el virus", sostuvo.