Gobierno y fallo del TC sobre Sernac: "Ha resultado en algo incluso peor que antes"

"Con este fallo, en vez de ayudar a consolidar la confianza en una economía social de mercado, la debilita", señaló el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, quien lamentó la decisión del tribunal.

Las declaraciones del secretario de Estado se producen luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara las facultades sancionatorias y normativas del proyecto de ley que pretende fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor, por considerarlas inconstitucionales. "Ha resultado en algo incluso peor que antes", afirmó. "No tendrá casi ninguna utilidad que el Sernac reciba denuncias porque el fallo las radica en los juzgados de policía local", indicó Rodríguez Grossi. También explicó que con esto el servicio "no podrá sancionar, porque además de no poder conocer causas, las sanciones quedan radicadas únicamente en tribunales" y agregó que será igual a como es actualmente, en que "los jueces de policía local serán los únicos receptores de denuncias de esta clase, a sabiendas de la escasez de recursos con que se manejan esos tribunales". Además, se refirió a que el organismo no podrá dictar normas para prevenir los derechos de los consumidores y para orientar a los proveedores para que no se vulneren sus derechos. "No sólo carecerá de las atribuciones que el Congreso mayoritariamente le fijó, sino que perderá una de las pocas útiles que tiene hoy, que es la de recibir reclamos y poder buscar una mediación entre consumidores y proveedores", explicó el secretario de Estado.

El ministro de Economía ya había señalado en Radio Cooperativa que "todos quienes están haciendo campaña para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional el proyecto de ley del Sernac, efectivamente se están poniendo del lado de aquellos comerciantes y empresarios que abusan". Esta mañana el director del Sernac, Ernesto Muñoz, también se refirió al tema y señaló que "este proyecto de ley y este paso por el Tribunal Constitucional no puede significar una rebaja del nivel de protección de los consumidores, por lo tanto ese mínimo hay que defenderlo y en este caso lo que yo estoy visualizando es que eso se pone en riesgo con el fallo del tribunal".