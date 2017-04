Nacional 02-04-2017

Goic se sigue armando: Renuncia director de la Junaeb y se sumaría a campaña de precandidata DC

Cristóbal Acevedo permaneció un año y medio en el puesto y lideró el plan contra la obesidad infantil. La semana pasada, el ex Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, también dejó su cargo para ingresar al equipo de la senadora.

El director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Cristóbal Acevedo, presentó su renuncia a esa entidad. Así lo informó la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, quien señaló que la decisión se debe a "razones personales". Respecto de los motivos de su renuncia, Acevedo señaló que "he tomado la decisión de asumir desafíos profesionales y de otro tipo que se darán a conocer más en detalle a partir del lunes".

Según trascendió, el funcionario se sumaría al comando de la precandidata presidencial de la DC Carolina Goic. Aunque no confirmó ese hecho, Acevedo afirmó que "somos una generación joven que tenemos que asumir el liderazgo dentro del país y en eso estoy embarcado a partir del lunes en adelante". Durante su año y medio de gestión en Junaeb, lideró el plan contra la obesidad infantil y de promoción de la vida sana al interior de los colegios, entre otros. La semana pasada, el ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, también dejó su puesto en el gobierno de Michelle Bachelet para sumarse al equipo de la senadora por Magallanes.