Nacional 05-12-2018

Golpe a las criptomonedas en Chile: Suprema avala cierre de cuentas en BancoEstado

En su fundamento, el máximo tribunal de justicia del país indicó que este tipo de monedas no cuentan con respaldo de algún gobierno en particular o de alguna compañía, ni tampoco con una marco regulatorio.

La Tercera Sala de la Corte Suprema decidió rechazar el recurso de protección presentado por la operadora de criptomonedas Orionx, en contra de la decisión de BancoEstado de cerrar su cuenta en dicha entidad. "Se revoca la sentencia apelada de once de julio de dos mil dieciocho y en su lugar se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por Orionx SPA contra el Banco del Estado de Chile", sostiene el acuerdo alcanzado ayer por la Sala del máximo tribunal del país, con el voto en contra de una de sus ministras.

"De lo señalado precedentemente queda de manifiesto que la recurrida, al disponer el cierre de la cuenta bancaria, no incurrió en un acto arbitrario e ilegal que hubiese provocado a Orionx SPA privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales cauteladas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República", indicó. Mientras no exista un reconocimiento regulatorio de la actividad, esto a fin de dar cumplimiento a la normativa legal y a aquella emanada de la entidad encargada por ley de fiscalizarla, que busca evitar que el banco y sus productos puedan ser instrumentalizados con la finalidad de llevar a cabo operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, entre otras posibles actividades riesgosas Fallo de la Corte Suprema "El giro de la actora comprende la compra y venta sobre monedas virtuales y criptodivisas tales como Ethereum, Ripple, Litecoin y Bitcoin, todas consistentes - según se señala en el propio recurso- en programas computacionales, específicamente algoritmos que, como tales, carecen de manifestaciones físicas y no tienen valor intrínseco como tampoco -generalmente- uno que cuente con respaldo de algún gobierno en particular o de alguna compañía, siendo definidas y controladas por un grupo descentralizado de usuarios que utilizan el protocolo de Bitcoin en internet", indica la resolución. "Estas características y elementos determinan, por ende, la imposibilidad actual para el Banco recurrido de cumplir las obligaciones ya referidas, pues obstan a que pueda conocer a fondo las actividades financieras relativas a criptomonedas que desarrolla la recurrente, las características más relevantes de sus operaciones, los fundamentos en que éstas se apoyan y, por último, si sus montos son desmedidos o no", reza el fallo. "Y es precisamente esta imposibilidad de conocimiento y de cumplir con los deberes que pesan sobre el banco lo que da sustento a la decisión de cierre de la cuenta bancaria de la actora, que en consecuencia no puede ser tildada de arbitraria", concluyó.