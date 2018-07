Nacional 29-07-2018

Golpe a las expectativas: Agencia Moody’s rebaja nota crediticia de Chile

Como un golpe a las expectativas económicas, la agencia Moody’s Investors Service rebajó hoy la clasificación de riesgo del Gobierno de Chile de Aa3 a A1. De esta forma, la entidad financiera se sumó a la decisión de Fitch Ratings y S&P Global Ratings del año pasado, las cuales también degradaron la nota del país. Además, cambió la perspectiva de «negativa» a «estable», pero las clasificaciones de plataforma senior no aseguradas también fueron degradadas a (P) A1 desde (P) Aa3. Así, las tres agencias clasificadoras más importantes del mundo, en el período de un año, bajaron la nota de riesgo de Chile. Según la agencia, «la rebaja de calificación refleja el deterioro gradual pero amplio del perfil crediticio de Chile» y recalca: «A pesar de los claros indicios de mejoras a corto plazo en las perspectivas económicas y fiscales, Moody’s no prevé que el soberano recupere la solidez crediticia que tenía en años anteriores». Así, de acuerdo a lo informado por Moody’s, las dos razones principales que justifican su decisión son: 1. «La posición fiscal de Chile se ha deteriorado persistentemente en los últimos años y la fortaleza del balance del gobierno, en opinión de Moody’s, ya no es lo suficientemente sólida como para compensar los aspectos débiles del perfil crediticio de Chile en comparación con los soberanos Aa de mayor calificación». «Es probable que las medidas de la deuda se estabilicen, pero es improbable una reversión en el deterioro de los parámetros fiscales y de deuda», agrega. 2. «Los bajos niveles de ingresos en relación con los pares calificados A, la dependencia de los productos básicos y las vulnerabilidades externas también se han convertido en aspectos más destacados del perfil crediticio de Chile debido a las menores perspectivas de crecimiento a mediano plazo». «El alto crecimiento del PIB solía compensar en parte algunos de estos elementos que limitan el perfil crediticio de Chile.