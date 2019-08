Opinión 04-08-2019

Grabaciones en video y menores de edad

La Ley N° 21.057 establece las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos de carácter sexual y otros de especial significación.

Se aplica en el ámbito de la investigación penal y del enjuiciamiento siguiente, y regula la forma de proceder en la entrevista que debe practicarse a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esa situación.

Busca prevenir la victimización secundaria de esas personas ofendidas por un acto ilícito, y está concebida para evitar las consecuencias negativas que puedan sufrir con ocasión de su interacción con las personas o instituciones que intervienen en las distintas etapas del proceso penal.

Dicho cuerpo legal recoge las directrices para asegurar el pleno respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares internacionales para la protección de ellos, en su calidad de víctimas o testigos; y, junto con asentar los principios bajo los cuales se debe actuar, contiene normas especiales sobre el particular y detalla el modus operandi para las distintas circunstancias que se presentan en el desarrollo de los procesos a los que se aplica, enfocándose, ante todo, en la denuncia, en la entrevista investigativa y en la declaración judicial.

En efecto, cuando la denuncia es efectuada por un niño, niña o adolescente, debe recibirse bajo condiciones que garanticen el cumplimiento de las exigencias que la ley indica; la entrevista investigativa tiene como propósito obtener información útil para la indagación y también debe desarrollarse conforme a los requisitos que la norma impone; y la declaración judicial debe tomarse en una sala especial, por el especialista que corresponde, con nuevas condiciones inspiradas en los fines citados.

No hay que olvidar que ante todo ello debe prevalecer, siempre, el interés superior del niño, niña o adolescente.

Muchas son las Instituciones que están comprometidas para darle vigor, entre ellas, el Poder Judicial, y han sido múltiples las actividades que se han llevado a cabo, de manera conjunta, para capacitar a sus ejecutores (jueces, fiscales, defensores, policías, entrevistadores, etc..) y para construir y/o preparar los lugares idóneos donde aquellas gestiones deberán practicarse.

La ley comenzará a regir en forma gradual en el país; en la Región del Maule ello ocurrirá en la primera etapa.

Es por eso que pronto confluirán en Talca altos personeros del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, que, en coordinación con el Ministerio de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, simularán casos y revisarán las directrices de esta nueva ley, para estar listos para su puesta en marcha.





Hernán González García

Presidente

Corte de Apelaciones Talca