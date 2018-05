Opinión 16-05-2018

Gracias al Achibueno ganó el Turismo, la Ecología y unió a los linarenses



La Ministra de Energía Susana Jiménez puso la “lápida” al Proyecto de construir Centrales Hidroeléctricas en este río al aceptar su Ministerio el desestimiento de la empresa. Fueron 12 años de oposición de la ciudadanía bajo el lema “Salvemos al Achibueno”. Otros movimientos ciudadanos.

Insospechadas son las repercusiones que ha tenido el desestimiento de construirse 2 Centrales Hidroeléctricas en este río, cuya cuenca fue decretada “Santuario de la Naturaleza” por la Presidenta Michele Bachelet Jeria, preservándolo para el futuro, ganando la ciudadanía y sus organizaciones, que desde un comienzo se opusieron a este Proyecto, por el daño hacia el medioambiente que ellas generarían y favoreciendo al Turismo y a la Ecología.

Un experto en medio ambiente

El Concejal y Presidente de la Comisión Medioambiente de la Municipalidad de Linares y Ecologista Eduardo Ibáñez, expresó su opinión sobre este tema: “Es un hito importante que demostró la fuerza de la ciudadanía. Lo encarecimos cuando fue declarado Santuario de la Naturaleza. Fue clave que se solicitara aumentar el caudal ecológico y cuando los obligamos a realizar nuevos muestreos. De hecho la Corte Suprema ordenó revisar la Resolución de calificación ambiental, tras los antecedentes presentados. Aquí fue también significativa la presión social. Además la empresa había adulterado el verdadero caudal del río Achibueno. Ante nuevas querellas y demandas, la empresa se desistió. Es decir, el tema jurídico salvó también al río.

Otras opiniones

Por su parte el Alcalde Mario Meza lo calificó de “histórico” y manifestó que su oposición estuvo presente en el pasado Concejo Municipal y en el actual, junto a la ciudadanía que se movilizó en forma masiva. Enfatizó que es “la noticia más importante de estos últimos años”.

La Profesora Marisol Acuña, dirigente por años de “Salvemos al Achibueno” lo calificó de “triunfo histórico de los linarenses, al tomar conciencia de proteger al único río no intervenido en la región del Maule y de la zona central”.

Para Fernando Gutiérrez, dirigente de este movimiento ciudadano, dijo que “hace 10 años que inició su oposición a este Proyecto. Es un gran triunfo para las organizaciones de la sociedad civil. Hay que estar atentos, pues siempre habrán nuevos Proyectos, ya sean hidroeléctricos, mineros, embalses que querrán intervenir el río Achibueno, pues los Derechos de Agua todavía están en manos de privados.”

Respaldo de las autoridades

Muchas más son los dirigentes involucrados en este movimiento, efectuando diversas acciones, organizando las marchas, recogiendo firmas, tomando contactos con las autoridades, lo cual ha sido reconocido.

Fue fundamental el respaldo que hubo de parte de las autoridades, en los diferentes niveles, como los Senadores Hernán Larraín, Ximena Rincón, Manuel A. Matta; los Diputados Jorge Tarud, Romilio Gutiérrez, Jaime Naranjo; los Alcaldes Rolando Rentería y Mario Meza, con sus respectivos Concejos Municipales; los Consejeros Regionales Carlos Gajardo, Pablo Gutiérrez y Rodrigo Hermosilla. Los Gobernadores de la provincia Claudia Aravena, Pedro Fernández y la actual Claudia Jorquera y es de justicia dejar constancia de ellos (pido disculpas si he omitido algún nombre).





Otros movimientos exitosos

La defensa del río Achibueno, como Santuario de la Naturaleza, es el último movimiento ciudadano que ha unido, con éxito a los linarenses, con todas sus autoridades sin excepción (¡ojalá hayan otros en el futuro!).

En nuestra Historia ha habido otros, que han sido testimoniales como el Cuerpo de Bomberos, la Construcción de la Catedral; la instalación de la Escuela de Artillería; el Deporte (no ha estado ajeno) con la Selección de “Oro” del Básquetbol donde se vibraba con sus triunfos en la Cancha de la Intendencia o la formación del Club “Lister Rossel” y su participación en la Segunda División del Fútbol Profesional con Estadio lleno y en trenes y buses cuando jugaba de visita; el Festival Nacional de Coros de Chile con la presencia del famoso “Coro de los Niños Cantores de Viena”; la campaña para crear del Instituto Politécnico y la anterior por el Instituto Comercial; la creación del Banco Regional (fusionado con el Banco Edwards); la instalación de la Planta IANSA (hoy afectada por la incertidumbre de un eventual cierre).

Continúo con las actividades del Bicentenario de Linares (1994) y traída de los restos de Valentín Letelier y depositados en una cripta en el frontis del Liceo que lleva su nombre; la Primera Feria Agrícola, Comercial e Industrial (1958) en la Escuela de Artillería y después la FEPROLI en la Alameda y después las 4 Muestras Educación-Empresa, efectuadas en Salesianos por los Liceos Técnico-Profesionales del Maule Sur (las 3 experiencias no repetidas) y la Sede de la UTAL, después de varios Proyectos fallidos para contar con una Universidad.

Puede haber otros, en que la ciudadanía se haya movilizado unida, los que pueden darse a conocer con Cartas al Director del Diario, para constancia histórica.





Mi opinión

Después de leer en “El Heraldo” y escuchar en las radios y en el Canal 5 de Televisión, Reportajes y Entrevistas sobre este tema, me entusiasmé por su trascendencia y decidí escribir esta Columna, ensayando varios titulares y al final elegí, el que la encabeza.

El movimiento de “Salvemos el Achibueno” ha tenido efectos favorables destacados por todos y su desenlace favorable ha sido calificado de “histórico”.

Es indudable que el Turismo tendrá hacia ese Cajón un fuerte desarrollo (evitar contaminarlo), el que ya se aprecia por visitarlo, con su efecto multiplicador en la economía provincial y el empleo y para la Ecología de este Santuario, nos obliga a ser cuidadosos para preservar la flora nativa y su fauna.

Tan importante como lo anterior ha sido la Unidad de los linarenses, sin distingos de ninguna especia, con el respaldo de las autoridades de Gobierno, Municipales, Parlamentarios, Cores, Juntas Vecinas, organizaciones diversas y miles de personas; más el valioso aporte de periodistas, medios de comunicación (diarios, radios y Televisión) para el logro de este objetivo, felizmente alcanzado.

(N. del A. Crónicas diarios “El Heraldo” y “El Centro” del 10 de mayo 2018; entrevistas de las Radios “Buena Nueva” y “Ancoa” y Canal 5 de TV en sus noticieros).

Raúl Balboa Ibáñez