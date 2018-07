Social 11-07-2018

Gracias al apoyo del Centro de Desarrollo de Negocios Cauquenes Pymes maulinas muestran el camino para emprender con éxito

Un balance positivo es el que realizó el Centro de Desarrollo de Negocios (CDN) de Cauquenes de Sercotec, operado por la Universidad Católica del Maule (UCM), en sus casi tres años de funcionamiento, espacio en el que emprendedores y empresarios de menor tamaño pueden capacitarse y nutrirse totalmente gratis con asesorías y temas alto valor para el éxito de sus proyectos.

“Nuestro mayor porcentaje de trabajo está en terreno, vinculándonos con la comunidad, construyendo confianzas. Abarcamos todas las comunas de zona de rezago, Cauquenes, Chanco, Pelluhue y Empedrado”, precisó Rodrigo Uribe, director del CDN.

Cantidad de usuarios asesorados, número de clientes que hayan aumentado ventas, que hayan contratado personal y obtenido financiamiento privado, son parte de los indicadores que Uribe consignó como positivos, sobre lo cual señaló que “Son metas que estamos cumpliendo, al igual que el año pasado, donde lo hicimos dos meses antes de culminar nuestro año calendario que va desde octubre a septiembre”, dijo.

El director del CDN Cauquenes además aseguró que “En estos tres años hemos visto que hay potencial, pero se necesita ayuda social y económica. Más que una zona de rezago, me gusta llamarla zona de oportunidades, ya que hay muchas, por ejemplo, en Pelluhue, tiene una costanera preciosa, turismo e historia o también potenciar el tema del vino, entre otros”, aportó Uribe.

DE CAUQUENES AL MUNDO

Daniela Bustos, ingeniera agrícola, empresaria cauquenina y propietaria de la empresa "Dabu Healthy Food”, que procesa y comercializa productos saludables tales como el maqui, rosa mosqueta y cochayuyo en polvo, sabe del apoyo del CDN.

Daniela, según resaltan desde el CDN Cauquenes destacó siempre por su empeño y corazón, siendo la primera usuaria del Centro en constituirse como clienta de manera formal.

“Me recibieron y me vieron con tantas ganas, porque tenía mi idea, mi análisis, pero no el financiamiento. Tenía 22 años en ese entonces, me ayudaron con capacitación, asesoría y a ordenar mis ideas, con un plan de negocios, visualizar mi cliente, postulaciones a fondos, entre otros puntos. En estos dos años nunca me han dejado de lado, siempre han estado conmigo. Si no hubiese sido por el CDN no sería lo que soy actualmente, ni tendría lo que tengo”, recalcó.

“Me acabo de adjudicar el fondo Crece de Zonas Rezagadas de Sercotec -6 millones 500 mil pesos, para adquirir la maquinaria necesaria- y con este apoyo espero poder exportar mis productos al extranjero de aquí a dos años y seguir creciendo en cuanto a productos, incorporando, por ejemplo, algas o hongos”, indicó Daniela, quien en 2016 obtuvo un financiamiento Capital Semilla.

“Trabajaré con un 30% de productores locales, para potenciar su trabajo, y el otro 70% será compra directa a proveedores más grandes”, proyectó la empresaria, quien además posee una nueva línea de productos, que son de hierbas importadas poco tradicionales en Chile.

Antes de establecer su local, ubicado cerca del centro de Cauquenes, Daniela viajó a Santiago muchas veces a comercializar sus productos en el sector alto de la capital. Actualmente a través de su sitio web y redes sociales es éxito en ventas.