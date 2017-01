Opinión 29-01-2017

¡Gracias, Don Dagoberto Escárate Villanueva! *Parral, 27 de junio de 1924 +Parral, 27 de enero de 2017 -Misión perfectamente cumplida-

Recordamos, perfectamente, ese martes 28 de junio del año pasado. Horacio Pérez Pérez, director de la Escuela “Santiago Urrutia Benavente”, de Parral y la comunidad educativa, rindieron emotivo homenaje a don Dagoberto, con motivo de su cumpleaños.

Dagoberto Wenceslao Escárate Villanueva, hijo de Manuel Escárate Sepúlveda y de Guillermina Villanueva Cortés. Hermanos Luisa, Manuel, Guillermo y Dagoberto, los tres primeros fallecidos.

Dagoberto nació el 27 de junio de 1924 en Parral. Sus primeros estudios los realizó en la Escuela N°3 en calle Bosque. Pasó luego a la Escuela Superior, frente a la plaza, y finalmente al Liceo Mixto donde cursó hasta el Cuarto año de Humanidades.

Obtuvo una beca en la Escuela Artes Gráficas en Santiago, durante tres años, ahí estudió Artes Gráficas, Cine, Periodismo, Fotografía; finalmente entró a trabajar en el Instituto Pedagógico de la U. de Chile en un Laboratorio de Fotografía Científica.

Casado con Estela Scott. Su fascinante e inagotable vocación por las Letras y Artes Gráficas esconde una historia olvidada entre sus cercanos: hace cuarenta años decidió junto a algunos colegas de trabajo emprender una “quijotesca hazaña", como él mismo cuenta.

Decidió hacer cine -por amor al arte-; sin mayor retribución. Su propio cansancio y la superación de su vida laboral, lo llevan a renunciar paulatinamente de la labor más interesante y deseada de su vida, y también, de manera injustificable para su nieta, sus obras se quedaron en el tiempo y en el espacio pasado, en departamentos académicos hoy inexistentes, bajo el poder de un amigo que no logra contactar, entre lo que cambió y desapareció, el año 1973.

En 1962 recibe Invitación y Beca que le permiten estudiar en Italia. “No aprendí mucho más de lo que sabía sobre cine, pero sí bastante sobre televisión”. Considerando que en Chile este medio recién nacía, evocaba haber presenciado en sus visitas prácticas, a Elizabeth Taylor en la producción de "Cleopatra", divisar al actor italiano Marcello Mastroianni, y compartir un agradable momento con un coterráneo, como fue el poeta Pablo Neruda, quien también visitaba Italia.

El 27 de febrero de 2007, el municipio de Parral lo declara “Servidor Ilustre de Parral”.

Su primera Crónica la publicó el año 1968 en el Periódico" La Prensa" de Parral; desde entonces publicó más de 1.200 distintas Crónicas en periódicos; todas empastadas en cinco libros.

¡Gracias, don Dagoberto! Supo conducir su tarea de comunicador, hasta llegar a los más de noventa años de vida plena.

¡Gracias, don Dagoberto! Por todas sus crónicas que, en tantas ocasiones, ayudaron a no perder el camino o a regresar a él; con lenguaje sencillo, directo y una sola intención: ser mejores, para que todos puedan ser felices.

¡Gracias, don Dagoberto! No hemos exagerado en nada lo escrito, fuimos testigos del inmenso cariño que generaba. Muy de tarde en tarde, hemos tenido la suerte de encontrar en el camino, personas como usted; que con sus enseñanzas, ejemplo y aliento para vivir, ayudaba a seguir el rumbo correcto. A pesar de las muchas deficiencias que tiene nuestra sociedad.

¡Gracias, don Dagoberto! Diario “El Heraldo” agradece su aporte; que hemos intentado expresar con estas palabras. ¡Misión cumplida! Sinceros agradecimientos por sus trabajos y lo hacemos recordando el merecido homenaje que la comunidad escolar de la Escuela “Santiago Urrutia Benavente”, le tributara.