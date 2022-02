Social 15-02-2022

Gran corrida familiar “Yo aperro con mi perro” se realizó en Constitución



Una gran jornada se vivió este sábado 12 de febrero en la que niños, jóvenes y adultos participaron junto a sus queridos perritos en una nueva versión de la “perrotón” de verano. Los Dog lovers junto a sus mascotitas se tomaron las calles de Constitución para darle vida a un evento tan esperado donde las canes fueron los protagonistas.

La actividad contó con la presencia de más de 30 perritos y sus familias, y en Plaza de Armas se originó la partida a la ruta que fue dando vida a 3 kilómetros de corrida en un circuito por calles O“Higgins, Rengifo ,Echeverria, Cruz, retornando por Oñederra para llegar nuevamente al punto de partida. Panorama coordinador por equipo municipal del área de deportes en conjunto con Carabineros de Constitución, quienes escoltaron a los participantes y sus mascotitas.

Desde el municipio costero, Maryorett Madrigal, Coordinadora del Área de Deportes de la Municipalidad de Constitución indicó, “estamos muy contentos con la masiva convocatoria que tuvo la corrida familiar Yo Aperro con mi Perro, por lo que esperamos poder repetir esta actividad que la gente la encontró muy bonita y llamativa, y mantener las actividades deportivas durante todo el año; sobre todo que las mascotas de la casa sean protagonistas y parte de la actividad física y el deporte. Con el equipo quisimos darle mayor protagonismo a los perritos, pero también darle una oportunidad al grupo familiar de vivir esta experiencia”.

Belén castro, participante Perrotón 2021 “primera vez que participo, me parece excelente esta iniciativa, pensé que mi perrito se iba a cansar pero la verdad es que lo hizo excelente, me encantó la actividad”.

Felipe Cáceres, participante, “primera vez que venimos a una corrida perruna, vine acompañado de mi hija y mi hermanita, tenemos hacer estas cosas junto a nuestro perrito y que mejor que hacerlo en familia. El tema de la unión con los niños y tus mascotas es súper importante y les sirve para que socialicen y no se estresen tanto en la casa”, afirmó.

Matías Peñailillo , participante, “me pareció super entretenida esta corrida con los perritos, soy de Chillán y para mi es una experiencia nueva y me encantó que hagan estas actividades en Constitución”.