Nacional 18-06-2017

Grave falla en registro de pedófilos permite que varios condenados por delitos sexuales no estén en la lista

Una grave falla en el registro de pedófilos fue el que encontró la Unidad de Investigación de "El Mercurio" al constatar que varios condenados por delitos sexuales infantiles no están en la lista. El registro nació en 2012, para que las personas o instituciones que contraten personal que esté en contacto directo con niños, puedan chequear si tienen o no antecedentes de delitos sexuales infantiles. Este debe estar en la web del Registro Civil -encargada de mantener y actualizar la nómina- y deben estar todos los condenados por delitos sexuales en contra de menores de edad, tales como violación, abuso sexual, almacenaje y producción de material pornográfico, entre otros. De los 100 casos en contra de niños ocurridos entre 2012 y 2016, se detectaron 12 autores de este tipo de delitos que no se encontraban en el registro. En 7 de las causas los jueces no pidieron explícitamente el ingreso de los condenados, mientras que en los 5 restantes si se pidió incluirlos en la lista pero aún así, los nombres no aparecían. El registro civil responsabiliza a los tribunales debido a que "somos un servicio de carácter registral. La información la recibimos del tribunal y nos limitamos solamente a tomar nota de la información que se nos aporta. No podemos hacer ningún manejo de información. En la medida en que la condena no lleve la pena de inhabilidad, nosotros no podemos inventarla", señaló Alfonso San Nicolás, jefe de la Unidad Penal del Registro Civil y encargado de este registro.