Crónica 21-02-2017

Grave problema sin solución.

A casi siete años del terremoto del 27F, aún están los muros en ruinas del local donde funcionó el centro Nazaret, ubicado al lado de la parroquia Santa Cruz, a pasos de la plaza de armas de Yerbas Buenas. Nos preguntamos ¿cuándo las autoridades regionales van a solucionar esta situación?

Debemos agregar a esta información que el local donde funciona la sacristía parroquial también se encuentra en la misma situación, es un peligro público para los feligreses que asisten a los diferentes oficios religiosos y para quienes transitan por esas veredas.

Por tal motivo consultamos al párroco de Yerbas Buenas, Lorenzo Solari, sobre estos graves problemas que existen. El religioso indicó que no tiene “ni idea de quienes son los responsables de solucionar estas anomalías. Además, nosotros no tenemos el dinero suficiente para cancelar ambas obras, porque es monumento nacional y debe aprobarse un proyecto ya que la parroquia se encuentra ubicada en zona típica”.

Para solucionar ambas situaciones el costo de la reparación es de 700 millones de pesos que abarca el templo, la casa, la sacristía y el centro Nazaret; también se proponía en la misma iniciativa una obra muy importante, que es hacer un corredor en la entrada de la parroquia hasta el portón de entrada de vehículos , o sea de José Miguel Carrera a la avenida Centenario , para que sirviera a las personas que esperan las micros , sobre todo en invierno, pero hasta el momento no hay respuesta.

¿Hasta cuándo se espera que las autoridades solucionen este problema o se espera que ocurra una desgracia para poder actuar?.