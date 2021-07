Nacional 11-07-2021

Gremio de locales nocturnos y crisis del sector: "Nuestra única esperanza es el fin del toque de queda"



A partir del próximo jueves comenzará a operar la nueva versión del plan Paso a Paso, que permitirá la reactivación de sectores que hasta el momento habían permanecido inactivos o estaban funcionando a la mitad de su capacidad, como es el caso de los gimnasios, que podrán volver a abrir sus puertas, tanto en espacios cerrados como abiertos, al igual que los restaurantes.



Y a esto se sumarán los mayores grados de movilidad que tendrán quienes hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el covid-19, lo que podría potenciar el turismo nacional. Con todo, desde la perspectiva del rubro de los pubs, las discoteques y los cabaret, las modificaciones anunciadas por la autoridad sanitaria están lejos de ser un impulso para esta área de la economía. De hecho, en conversación con Emol, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos, de Turismo y Espectáculos (Anetur), Fernando Bórquez, actualizó el estado del gremio desde que la pandemia se desató en el país. "El escenario es catastrófico", declaró y explicó que "en el mundo de las discoteques, los cabaret, los pubs, la pérdida de empleos es del 100%, no hay nada abierto de eso. Y la pérdida definitiva asciende al 50%, que son los locales que ya cerraron y no van a volver a abrir más a no ser que cambie la situación económica, política, social y sanitaria del país. Cuando se abra todo lo que queda va a ser la mitad de lo que había antes de la pandemia". Junto con lo anterior, Bórquez señaló que, en cierto modo, "las cifras se mantienen un poco porque en realidad los que se mantienen vivos son aquellos que eran dueños de sus negocios y de sus locales y no han tenido que seguir pagando arriendo, porque nosotros llevamos cerrados desde marzo de 2020, por lo tanto, no hay nadie que aguante seguir pagando arriendo en esas circunstancias y solo están abiertos aquellos que se han podido reinventar, que tienen la posibilidad de cocina y que han hecho otra actividad". Con todo, explicó que "la mayoría de los negocios de discoteque no tienen posibilidad de terraza, no estaban preparados con cocina, por lo tanto, es muy difícil la reinvención", a lo que añadió que "sí han habido muchos más despidos, no ha podido seguir manteniendo a los trabajadores suspendidos y seguir pagando ayudas sociales, se han perdido esas fuentes de trabajo".