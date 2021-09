Nacional 29-09-2021

Gremio de locales nocturnos y proyecciones ante el fin del toque de queda: "La gente está con ganas y está con plata"



Dado que el Gobierno decidió finalmente que no renovará el estado de catástrofe decretado a raíz de la pandemia del covid-19 - razón por la cual el toque de queda terminará este jueves- uno de los sectores que podrá volver a abrir sus puertas son los locales nocturnos y las discoteques

En ese sentido, Fernando Bórquez, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos, de Turismo y Espectáculos (Anetur), resaltó: "llevamos veinte meses cerrados, sin ganar nada, pagando patentes, pagando arriendo, pagando contribuciones, un montón de cosas, y por lo tanto, llegó el momento de que se reactive la vida nocturna como era antes, tomando todas las medidas de seguridad, porque somos los menos interesados de que seamos culpables de un rebrote o algo así". En entrevista con EmolTV, el representante gremial aseguró que el objetivo es otorgar una "experiencia segura", por lo que, entre las medidas que impulsarán para prevenir contagios, está el permitir el ingreso exclusivo de personas que cuenten con su pase de movilidad (es decir, que hayan completado su esquema de vacunación). "Nosotros lo hemos establecido como obligatorio, nosotros lo vamos a exigir, por la seguridad de todos. Nuestros trabajadores requieren saber también que van a trabajar a un lugar seguro y eso lo da el que la gente vaya vacunada (…) me parece que, por la seguridad de todos, es importante que esto se pida, y me parece que debe ser una especie de premio para aquel que se haya vacunado", subrayó. Y agregó que "es necesario que la gente tome consciencia de que la única forma de salir, está demostrado con nuestra experiencia y la experiencia de los países que lo han hecho así, de que la vacuna, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla son las medidas adecuadas. No era el toque de queda, ni la restricción horaria".