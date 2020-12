Agricultura 06-12-2020

Gremios agrícolas maulinos se informan sobre censo agropecuario y forestal





El Seremi de Agricultura, Luis Verdejo, y el director regional de INE, Miguel Alonso, encabezaron una nueva reunión del comité de contingencia de los gremios productivos del agro, para informar novedades sobre el octavo censo agropecuario y forestal.

Se indicó a los representantes por rubros y gremios que la fecha definitiva para la realización del nuevo censo se fijó para el 13 de marzo de 2021, sin postergación. El levantamiento en terreno se extenderá desde marzo a junio y, junto con las visitas a los predios que harán los censistas, se ha incluido una nueva modalidad on line.

Así lo explicó el director regional Miguel Alonso: “este censo se ha postergado ya por dos veces y la última vez por el tema de la pandemia; pero en esta oportunidad se tomó la decisión que el censo se hace sí o sí porque el sistema no resiste más tiempo, porque si no, las autoridades se quedarían sin datos para tomar las decisiones adecuadas. Pero dada la contingencia, por primera vez estamos haciendo un censo que tiene la posibilidad de ser respondido vía web, para lo cual el INE ha dispuesto una página web www.censoagropecuario.cl para que las personas que prefieran contestar vía web se inscriban de aquí hasta el 31 de diciembre”.

El director aclaró la importancia de pre inscribirse en lo que queda de este año para facilitar la planificación del trabajo en terreno: “necesitamos conocer quienes se quieren inscribir en esto con antelación; así el INE los va a contactar en un plazo máximo de 10 días desde que se inscriban para tomarle algunos datos y explicarles más detalles de cómo contestar la encuesta. Y nosotros necesitamos el dato para poder restárselo a lo que manejen los censistas que van a hacer el trabajo presencial para no se repitan y no los visiten. Esperamos que sea mucha la gente y por eso le pedimos a las organizaciones gremiales que puedan apoyar a sus asociados para esta inscripción”.

INFORMACIÓN RELEVANTE

El Seremi Luis Verdejo pidió la colaboración a los dirigentes para masificar esta información y recordó que el censo es solicitado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura al INE como organismo técnico experto.

Asimismo, ejemplificó cuáles serán los datos que se busca obtener con esta encuesta que incluye por ejemplo, información sobre el tipo de riego que tienen las explotaciones agrícolas.

“Este censo va a ser al barrer, vamos a catastrar toda la región buscando información tan importante como la cantidad de predios cultivados, la estructura productiva, el número de explotaciones agrícolas, su tamaño, qué cantidad y qué tipo de riego tienen. No existe una información actualizada desde el año 2007 y por eso la actualización del censo va a permitir que se tomen mejores decisiones de políticas públicas, de decisiones en fomento o ayudas a los agricultores y también de inversiones por parte del sector privado”, explicó.