Policial 25-11-2020

Gremios de la salud en Linares plantean unidad en medio de paro en atención primaria



Los gremios de la Salud movilizados, se reunieron ayer en el frontis del Hospital de Linares, para mostrar unidad en medio de lo que es el paro de la atención primaria municipalizada en los consultorios.

Los dirigentes de AFUSAM de Parral, Colbún, Longaví, Linares, entre otras comunas, y la Multigremial del recinto asistencial explicaron que no existen mayores novedades respecto del presupuesto para el sector, del ingreso per cápita de los usuarios de salud primaria, planes de gestión y los bonos civid por enfrentar la pandemia.

“Estamos señalando con esta conferencia de prensa conjunta que estamos unidos en el mismo objetivo y esperando que el Gobierno disponga de los recursos necesarios para fortalecer la salud pública y municipalizada”, expresó Vanessa Venegas, vocera de la Mutigremial del Hospital Base de Linares.

En tanto, a nombre de la salud primaria, Manuel Cofré, dirigente nacional de COTRASAM, explicó que “el Gobierno no ha querido escuchar los planteamientos que hemos hecho respecto de la necesidad de sumar más recursos, estamos unidos y respecto del paro en los consultorios, mantenemos los turnos éticos, entrega de medicamentos y alimentos y hemos dialogado con los usuarios en torno de la movilización y la importancia de este momento”.

Los dirigentes de la Salud Primaria, explicaron que el paro sigue de carácter indefinido.