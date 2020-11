Política 21-11-2020

Gremios de la salud extienden paro y toma carácter de “prolongado”



Pese a que, en principio, se informó que el segundo paro de la salud primaria municipalizada sería desde el martes 17 al jueves 19 de noviembre, es decir por 3 días, ayer también se observó a los cesfam cerrados y con atenciones de urgencia y turnos éticos.

Esto, según explicaron en el gremio, porque no ha avanzado ni el diálogo con el Gobierno ni la tramitación de los recursos para salud por concepto de ingreso per cápita. Y, por ello, se adoptó la decisión de mantener ayer viernes y, probablemente, de carácter indefinido, esta movilización de la atención primaria municipalizada.

La doctora Mariluz Chaparro, presidenta de AFUSAM Linares, explicó que “los 3 días de paro esta emana los evaluamos bien, coordinamos turnos éticos, las atenciones de urgencia, entrega de medicamentos, alimentos y leche programadas. Pero ante el nulo avance de las exigencias por más recursos en Salud, el gremio decidió mantener la movilización y, probablemente, de carácter indefinido”.

La situación no dejó de sorprender a algunos usuarios, que entendían que el paro era solo hasta el jueves. Según AFUSAM, la adhesión a nivel nacional alcanzó ayer al 90 por ciento.