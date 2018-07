Crónica 21-07-2018

Gremios por Iansa lamentan decisión de la empresa de no recibir remolacha el año 2019

En relación al futuro de la planta Iansa Linares, en declaración pública, los gremios por Iansa señalaron que “trabajadores, agricultores, transportistas y la comunidad podemos indicar que habíamos sido informados continuamente por la empresa, pero el viernes esta realidad se quebró con la declaración emitida por Iansa, pasando a llevar el respeto y entendimiento que teníamos. La confianza existente terminó tras ser informados por la prensa de las pretensiones de la empresa azucarera.

Lamentamos la decisión de no recibir remolacha el año 2019 en la planta de Linares.

Expresamos que en todo este proceso, la empresa nos creó falsas expectativas, se burló de

nosotros, además de jugar con nuestros futuros y el de nuestras familias. Nuestra

sensación es de rabia, impotencia, incertidumbre, desazón, miedo y frustración frente a lo

que vendrá.

Nos llama profundamente la atención que una empresa como ED&F MAN que señala en

sus políticas de responsabilidad social que ayudarán a sus clientes (internos y externos) a

alcanzar sus objetivos, que alentarán el empleo, las buenas prácticas laborales y serán

consecuentes con sus valores empresariales, realicen acciones que atentan contra la

comunidad y sus diferentes públicos, contraviniendo sus principios y su cultura. Al

parecer, no son tan integrales como ellos señalan.

Creemos firmemente en el cierre no solo influyen factores externos como el precio

internacional del azúcar o el tipo de cambio, existe un mal manejo operacional por parte

de la empresa.

Entendemos que el día 26 de julio habrá un directorio para definir el futuro de la planta en

Linares, pero si ya no recibirán remolacha el próximo año, que más se puede esperar?

Los diferentes gremios que firmamos esta declaración, estamos dispuestos a seguir

defendiendo nuestra fuente laboral, nuestro futuro y el de nuestras familias hasta las

últimas consecuencias. Creemos firmemente que existen acciones concretas que pueden

hacer tanto las autoridades como la empresa Iansa para mantener funcionado la planta.

Federación nacional de remolacheros (FENARE)

Asociación de productores de Remolacha de Linares.

Asociación de productores de Remolacha de Ñuble.

Asociación de productores de Remolacha de Bío Bío y Malleco

Socabio A. G.

Aproleche Bío Bio

Federación de Agricultores provincia de Linares

Sindicato de trabajadores de Iansa Linares

Sindicato de Trabajadores Iansa

Multigremial del Sur

Multigremial de emprendedores de Bío Bío

Asoducam linares

Sotramaule linares

Agretrans linares

Fedemaule transporte

Confederación del transporte CNTC chile

Cámara de comercio Linares”.