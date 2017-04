Crónica 12-04-2017

Gremios por terrorismo: “Desde que presentamos el petitorio se ha intensificado la violencia”

Antes quemaron una iglesia en Ercilla, Región de la Araucanía, la semana pasada dos cabañas fueron incendiadas en Contulmo, Biobío. Hechos que engrosan la lista de actos violentos registrados durante las últimas semanas y de paso vienen a confirmar que se está intensificando la violencia en la zona centro sur.



Luego del atentado del 11 de marzo en Lautaro, uno de los mayores de este tipo, diversos sectores productivos agrupados en la Macrozona Centro-Sur entregaron un petitorio al gobierno con medidas para reponer el Estado de Derecho, pero a la fecha las autoridades de gobierno no se han pronunciado sobre el tema.



Desde que se entregó el petitorio en el palacio de La Moneda han pasado 25 días, período en que ya se han registrado 14 hechos de violencia de carácter grave en la zona centro sur.



“Ya van nueve ataques incendiarios, dos ataques armados, dos tomas de terreno y un robo con secuestro. Entonces, no entendemos la postura del gobierno de ignorar nuestras demandas y de hacer como que nada pasa. Le recordamos a la Presidenta que son miles los gremios, pymes, trabajadores y familias de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, los que lo están pasando mal a causa de la violencia y el terrorismo que impera en la zona”, señaló el Gerente General de la Acoforag, René Muñoz.



Por su parte, el Presidente de la Multigremial de Biobío Jorge Guzmán, tuvo palabras de alerta respecto del tema, afirmando que “vemos cómo la violencia se extendió en los últimos años a otras regiones. Sólo en Biobío hemos sufrido 4 ataques violentos en las últimas dos semanas y las autoridades no reaccionan mientras el problema se agrava. Deben comprender que hace tiempo esto dejó de ser un problema sólo de La Araucanía”.





No se descartan movilizaciones



Los gremios que son parte de la Macrozona Centro-Sur se reunieron la semana pasada en Talca, en una instancia de coordinación donde se evaluó realizar acciones que presionen al gobierno para que detenga la violencia.



“Frente a la indolencia del gobierno para resolver la gravedad de la situación en La Araucanía y la delincuencia en todo el país, no descartamos una movilización y reclamo ciudadano. El Gobierno se equivoca profundamente si piensa que los hombres de trabajo, emprendedores y pymes de todos los sectores, seguiremos aceptando esta pasividad impresentable”, dijo Sergio Pérez Vicepresidente de la Multigremial Nacional y Presidente de CNTC Chile.