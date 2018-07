Crónica 11-07-2018

Gremios se unen para defender a los remolacheros de Linares

Este jueves se realizará evento, tras el anunciado cierre de la planta de Iansa en esta ciudad

Tras varias reuniones, los representantes de los remolacheros de Linares, de los agricultores y del sindicato de trabajadores de Iansa, que han trabajado defendiendo la planta de Iansa en Linares, han decidido convocar a un nuevo acto masivo para este día jueves 12 de julio, a las 9:00 horas en el frontis de la empresa remolachera, con el fin de postergar su cierre para al menos el año 2019.

Al respecto, el presidente de la Federación de Remolacheros de Linares y de la Federación de Agricultores de la provincia de Linares, Ricardo Escalona, señaló que “hoy en día tenemos un problema que complica nuestra actividad económica y no hemos podido sacar adelante la solución al cierre de la planta, por lo que estamos convocando a la ciudadanía , a los diferentes gremios, a los hijos de esta ciudad para que nos apoyen, porque pensamos que la unión hace la fuerza y con esta actividad, algo podremos sacar en limpio.”

Por su parte, Ciro Tapia, presidente del sindicato de trabajadores de la empresa Iansa de Linares, señaló que “estamos trabajando para el cultivo de remolacha y mantener la planta Iansa funcionando, hoy hacemos una invitación a todos los organismos políticos y gremiales para que estén presentes en esta tarea y nos ayuden a defender no solo la agricultura en la zona, sino que también el trabajo de todos nosotros.”

Jorge Uslar, quien ha estado a cargo de las negociaciones con la empresa, manifestó que “la idea es que la planta siga funcionado el 2019 y podamos sembrar todos los agricultores de remolacha, queremos poder trabajar al menos tranquilo estos dos años.”

Sin embargo hay un punto sumamente importante para los organizadores y que manifiesta el mismo Uslar: “este grave problema es consecuencia de una falta de políticas agrícola, no existen y son muy necesarias. Esto es lo que queremos pedir y pelear. Ya basta de medidas provisorias, necesitamos una definición concreta en torno a las medidas agrícolas.”

El gremio del transporte se unirá desde ya a esta movilización. Alejandro Alvial, director de la CNTC, señala que “creemos que la unión hace la fuerza, por lo que, apoyamos fuertemente la movilización de los agricultores, basta de palabras, el Gobierno debe definir certeramente políticas que apoyen y potencien a los sectores agrícolas y del transporte.”