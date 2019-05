Opinión 15-05-2019

GRETA

Naciste en uno de los países más ricos y felices del mundo,

con leyes laborales benignas para todo trabajador.

Podrías vivir tu adolescencia como toda niña protegida,

pero has levantado tu voz valiente y clara

llamándonos a todos a tomar medidas para cuidar nuestro planeta.



Con tus cortos años has entendido lo que gobernantes,

estadistas y estudiosos no han dado importancia,

siempre mirando intereses personales y logros a corto plazo.



No han reparado en las señales que nos da nuestro planeta cada dìa :

Que los ríos ya son arroyos, el aire apenas se respira,

nuevas enfermedades malignas aparecen.

Se extinguen nuestros peces y

somos nosotros los responsables de este caos ensuciando los mares,

emitiendo gases tóxicos , con el uso de los plásticos,

dejando basuras tiradas en las calles, interviniendo las semillas,

químicos, motores, humo etc. etc.

Greta, te escucho y quiero felicitarte en nombre de los adultos que callamos por temor ,

abulia o ignorancia, no oyendo la voz de la conciencia que nos grita a cada paso ¡ Estamos mal!

Y no hacemos nada,

aún sabiendo que nuestros nietos y bisnietos tendrán un planeta cada vez peor.

Por eso, Greta te aplaudo y felicito

y sé que cada día, con tu ejemplo,

Habrán más voces que se unirán a ti.



Graciela Otárola Vergara

Taller de Literatura Amaranto

Biblioteca Pública Municipal