Nacional 17-06-2018

Grupo de profesores del San Juan Evangelista se oponen al desalojo y alumnos exigen la salida del rector

Los estudiantes manifestaron que no levantarán la toma en rechazo a la inacción del colegio respecto de supuestos casos de acoso al interior de la institución.

Los alumnos del colegio San Juan Evangelista de Las Condes siguen en toma, luego de que ayer no llegaran a un acuerdo con la dirección para bajar la medida que adoptaron en rechazo a una supuesta inacción en casos de abusos y acoso sexual que, aseguran, cometieron un ex directivo y un ex estudiante. Es por esto que los estudiantes exigen la salida del rector Jorge Torres, quien lleva cinco años en el cargo. En medio de los rumores de un desalojo programado para esta mañana, un grupo de profesores se reunió en el acceso del establecimiento para ver si se iban a realizar las clases o no. De forma pacífica el desalojo fue descartado por el equipo de dirección y los uniformados que estaban en el lugar, más tarde, tuvieron que retirarse. Mientras esto ocurría, una treintena de apoderados se apostó en los alrededores del colegio para apoyar las demandas de sus hijos. Incluso se organizaron en turnos para resguardar la integridad de los estudiantes en el caso de que entraran carabineros durante la noche. "El temor de toda la noche era que viniera Carabineros. Estaba la amenaza además de que un grupo de papas quería venir a sacarlos", indicó Lorena Tiznado, mamá de uno de los estudiantes que cursa cuarto medio.