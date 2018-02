Policial 11-02-2018

Grupo EULEN sale a desmentir informaciones preliminares sobre el robo del Peaje Río Claro

La empresa aclara que quien está involucrado es el gerente zonal y no el general y que como empresa están colaborando con la investigación. En tanto los imputados quedaron en prisión preventiva.



Este viernes se realizó la audiencia preliminar del caso que vincula a funcionarios de la empresa Grupo Eulen Chile S.A., encargada de brindar servicios de recaudación a la concesionaria a cargo del Peaje Río Claro, en un millonario robo en dicha plaza. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes 5 de febrero.

En este sentido, y luego de la información entregada por la PDI que involucraba al gerente general, la Empresa Eulen conversó con Diario El Heraldo y aclaró que “Lamentablemente las primeras informaciones que circularon, hablaban que uno de los involucrados era el Gerente General de la empresa, cosa que no es cierta. La persona detenida ostenta el cargo de Gerente Zonal… Asimismo, Grupo Eulen Chile no presta servicios de seguridad al concesionario de la ruta, sino que solo se encarga de los servicios de recaudación”, asegura Andrés Möller Cantín, Gerente General del Grupo EULEN Chile.



Luego de una detallada presentación del Ministerio Público de las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar y dada la postura de la defensa, el magistrado Víctor Rojas, luego de un receso, determinó la medida de prisión preventiva para los imputados Enrique Alberto Fonseca Arévalo, gerente zonal de la empresa, y Mauricio Edgardo Nehuellanca Licandeo, supervisor.

A solicitud de los imputados, ambos ex carabineros, la defensa solicitó que la orden de ingreso fuera en el CCP Cauquenes. En tanto, la investigación quedó fijada para un plazo de 120 días a partir de este viernes.



En este sentido, Grupo EULEN asegura “encontrarse colaborando ampliamente con las investigaciones iniciadas por los organismos competentes y “hemos entregado todos los antecedentes solicitados para el esclarecimiento de los hechos, siendo nosotros los primeros interesados en que se esclarezcan”. Y continúan, “junto a nuestros asesores legales, nos encontramos recabando toda la información para hacernos parte de las acciones judiciales”.



Jurídicamente conforme por la decisión del Tribunal, el fiscal Héctor De La Fuente, explicó que la pena por el delito de robo con intimidación va de los cinco años y un día a los 15 años de privación de libertad.