Guía práctica para elegir con qué refrescar un espacio Aire acondicionado, ventilador o enfriador de aire, ¿por cuál optar?



En este verano las temperaturas ya han pasado los 30º, por esto las personas en la búsqueda de mantenerse frescos han tenido la disyuntiva entre elegir dentro de los sistemas disponibles en el mercado, un aire acondicionado, un ventilador o un enfriador de aire. Si bien todos estos artefactos cumplen una función similar, que es refrescar el ambiente, tienen varias diferencias y su elección dependerá de algunos factores claves.

“Hoy los intereses y las necesidades se han ido modificando a la hora de encontrar la temperatura ideal, elementos como el funcionamiento, finalidad y portabilidad juegan un papel clave a la hora de elegir el producto”, afirma el Gerente de Thomas Elektrogeräte, Luis Millar.



1. Funcionamiento: El ventilador mueve el aire, recirculando el existente, lo que te permite disminuir la temperatura ambiente entre 3 a 5 grados celsius. Por su parte, el aire acondicionado, extrae el calor del lugar que se quiere climatizar, utilizando para ello gases refrigerantes, por lo que el cambio de temperatura es mucho más radical. Por otra parte, tenemos el enfriador de aire, que, como su nombre bien lo indica, reduce los grados mediante un sistema de agua circulante el aire del entorno.

2. Portabilidad: no se limita solo a los ventiladores, hoy existen también los enfriadores de aire, que se puede usar en distintas partes del hogar u oficina. Caso distinto es el aire acondicionado que si bien es transportable, se necesita una salida al exterior, por ejemplo una ventana, para expulsar el aire caliente.

3. Finalidad: El ventilador y el enfriador de aire refrescan el ambiente, con la diferencia que el último aporta menor temperatura al actuar en conjunto con agua fría. Por su parte, el aire acondicionado controla y regula la temperatura de un lugar.

4. Espacio: Hoy los hogares cada vez tienen un tamaño menor, por lo que la tecnología se ha adecuado a este hecho, entregando distintos artefactos que se adecuan y adaptan a los espacios como los ventiladores y los enfriadores de aire que pueden ir cambiando de lugar, o el aire acondicionado portátil que te permite utilizar el aparato en el lugar que estimes pertinente siempre y cuando tengas una salida para el aire caliente, como una ventana, y no tener que intervenir por ejemplo una pared.

Así, hoy no es necesario limitarse a solo un artefacto, porque perfectamente se puede complementar un ventilador con un aire acondicionado por ejemplo, dependiendo de las necesidades y espacios disponibles, ya que si bien cumplen un objetivo común pueden potenciarse mutuamente para una mejor y más grata experiencia en climatización.