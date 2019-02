Política 24-02-2019

Guillier critica "ignorancia populista" de Miguel Bosé tras emplazamiento a Bachelet por Venezuela

El senador Alejandro Guillier criticó al cantante Miguel Bosé por los términos en que realizó un emplazamiento a Michelle Bachelet, en su condición de alta comisionada de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, por su actuar frente a la crisis que vive Venezuela.

Los dichos los realizó durante su presentación en Venezuela Aid Live, concierto que ha agrupado a reconocidos artistas en apoyo al ingreso de ayuda humanitaria.

En la oportunidad, la llamó a que “venga ya de una puñetera vez a ver la cantidad de falta y de ruptura de Derechos Humanos”.

Pero no solo eso, sino que agregó: “Le acaban de dar su cargo, con lo cual Michelle Bachelet ven aquí, ¡mueve tus nalgas! y hazte valer con la autoridad que tienes o si no para ésto no sirves, ¡fuera!”.

A través de Twitter respondió a lo dicho por el cantante: “Inexcusable la falta de respeto de Miguel Bosé con la ex presidenta Michelle Bachelet”.

“Un artista de su nivel y cultura no puede ofender gratuitamente y mostrar tanta ignorancia populista sobre el funcionamiento de Naciones Unidas. Espero sinceramente que corrija sus palabras”, agregó.