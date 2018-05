Opinión 10-05-2018

Gustavo Palavecino: “Delirium tremens o el destruccionismo”

Gustavo Palavecino Cáceres es un escritor, poeta y narrador que nace en Talca en 1983. Pero que en estos momentos está radicado en Longavi. Su formación profesional es la de profesor de Lengua Castellana y Comunicación, pero -como él mismo cuenta- durante la adolescencia y juventud desarrolló diversos oficios que le permitieron aproximarse a distintas realidades que el autor recrea en sus cuentos y poemas de actitud enunciativa.

Ha ejercido la docencia en diversos contextos educativos en la VII región. Ha representado al Maule en plataforma de letras del sur: Homenaje a Jorge Teillier(Valdivia) y en la Filsa, a través del Consejo de la Cultura y las Artes. Actualmente es profesor en Casa-estudio Chaminade y tutor de prácticas pedagógicas de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la UCM.

El autor ha sido galardonado dos años consecutivos en el concurso Jorge Yáñez Olave de Yerbas Buenas y antologado en dos oportunidades: Réplicas, antología post terremoto (Sech, 2012); Zapatitos con sangre/Víctor Munita/Editorial Cuarto propio.

En mayo de este año lanzó – en el Museo de Arte y Artesanía de Linares- su nueva publicación “Delirium Tremens” y “El último retrato Hablado”, el primero de poesía y el segundo de narrativa.

En esta oportunidad nos referiremos a la creación poética, en la cual adhiere al “destruccionismo” comido como el conjunto de posturas filosóficas que proponen reemplazar las estructuras sociales en decadencia cambiándolas por otras nuevas. En realidad, basados en la validez del relativismo cultural, el destruccionismo propone el ensayo de un nuevo tipo de orden social.

Su poesía –según los comentarios del propio autor- es de índole vivencial; ya desde el título pareciera que nos encontraremos con una visión distorsionada de la realidad, a efecto de delirio provocado por la embriaguez poética, sin embrago, en su conjunto de poemas se puede apreciar una línea general que proyecta una visión muy desoladora de la realidad, oscura y desesperanzadora, con un corrillo de prostitutas, borrachos y gente que llamamos “de mala vida”, pero que acepta su destino sin arrepentimientos y sin la lágrimas humedecida por la culpa. Hay algo de arrebato y de desprecio por los cánones de la sociedad y su construcción enajenante, una rebeldía que no apunta –en ningún caso- al dogma, pero es esa necesidad intestina de vomitar no solo la injusticia, también esa rabia contenida con que se vive este día a día…

Uno de los poemas más fuertes y metafóricos es curtiembre, donde la usina de despellejamiento se refiere no solo a la chismografía vecinal, sino que va dirigido en todos los planos, alcanzado como en una espiral o como un método inductivo que va desde lo particular a lo general, siendo el último escalafón el sistema económico neoliberal en el que las personas son estrujadas y desolladas vivas a partir de las reglas impuestas por una sociedad de consumo, en el cual todos irremediablemente vamos a parar o como víctimas o como victimarios.

En síntesis la de Palvecino es una poesía muy potente una voz que asoma con nuevas tonalidades, que siendo muy referencial no renuncia a lirismo poético, a la imagen, a la metáfora. Uno de sus poemas m.as emblemáticos es “Curtiembre”:

Medio vivo medio muerto por bulevares de desconcierto /mi cuerpo deriva sangrante /porque vengo recién saliendo de la curtiembre /donde fui despellejado vivo /y pude ver, a vista y paciencia de la sociedad de consumo, /como mi piel era machacada, puesta en sal en la curtiembre /y luego ofrecida al sol y a las moscas de la curtiembre. /Jamás olvidaré aquel hedor de la curtiembre, /ni la piedra de machacar, ni la sal, ni las moscas de la curtiembre /porque me despellejaron vivo a vista y paciencia de la inspección del trabajo, /a vista y paciencia de las reformas laborales y el sueldo mínimo,/ me despellejaron en la curtiembre para fabricar chaucheras y corsés: /artículos de lujo para atraer a otros desgraciados a la curtiembre /que terminarán como yo, entrando y saliendo de la curtiembre, /como iguanas, despellejándonos una y otra vez para la curtiembre. /Todos los que han estado una y otra vez en la curtiembre /actúan como si jamás hubiesen puesto un pie en la curtiembre; /y a los señores de la curtiembre no les interesa ni tu carne ni tus interiores, /sólo les interesa despellejarte vivo, machacarte la piel en la curtiembre /y acelerar la regeneración para que ingresemos una y otra vez a los pabellones de la curtiembre. /Lo primero que te quitan son los párpados /para que jamás ingrese alguien dormido al mesón de la curtiembre /y te despellejan vivo para hacer spots televisivos de la faena de la curtiembre. /Machacan tu piel, la machacan una y otra vez los empleados de la curtiembre, /porque a los señores de la curtiembre no les gusta ensuciarse las manos, /ellos sólo diseñan estrategias para aumentar la producción de la curtiembre /y hay que decirlo: los empleados, la mayoría de las veces, terminan descuerados / también en la curtiembre. /Nadie termina muerto en la curtiembre, al menos no en el corto plazo, /en algunas oportunidades eres despellejador, en otras despellejado / puedes despellejar a tu esposa, a tus hijos o quizá ellos terminen despellejándote a ti, /porque así es la vida en la curtiembre, /es un ir y venir, /porque salimos y entramos una y otra vez a las dependencias de la curtiembre, /entramos para que nos despellejen vivos en la curtiembre, /para que nos rajen la piel en la curtiembre y la machaquen, /la machaquen una y otra vez.



(Jaime Gatica, profesor)