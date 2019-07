Opinión 27-07-2019

Ha m b r e

Atardecía.

Al cruzar la vereda se me apareció, viniendo por un oscuro callejón que llegaba transponiendo la línea del tren, una mancha de sangre – algo más grande que un medallón-. La cual continuaba por delante de mi camino, marcada cada cierto trecho.

Pensé en un asalto o quizá una pelea.

Por mi mente pasó la idea de ir a la línea del tren - que era donde daba por sentado había ocurrido el suceso-. Pero, magnetizado por esos lunares rojos que me precedían, no desvié mi camino.

En un instante vi, con mi imaginación, dos borrachos discutiendo, una mujer atravesando la línea con nerviosos pasos… El cuchillo de un solitario emboscado

La seña, con los mismos intervalos de distancia, continuó por un trecho delante de mí.

Cuando ya me habituaba ella se perdió bajo una puerta.

Iba a llamar, pero preferí esperar por si salía alguien con quien informarme.

Así que me senté en una banqueta a esperar.

La puerta continuaba cerrada, y el cansancio me iba ganando.

Los ruidos esparcidos durante el día se recogían en la penumbra,

De pronto un leve sonido, que no armonizaba con los demás, llamó mi atención.

Era como el gotear de una llave, viniendo del otro lado de la puerta.

Vi que corría un líquido rojo el que - una vez contorneado en sus bordes -. Tomó la forma de una mancha de sangre –. Algo más pequeña que un medallón -. La que reapareció a la distancia de un paso, y así continuó con la misma regularidad.

Intrigado, me incorporé y la seguí… Quería ver qué cuchillo iba a cebar.



(Manuel Antón)