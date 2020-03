Crónica 20-03-2020

Habitissimo te ayuda a preparar tu casa para la cuarentena



Limpiar y desinfectar la casa a fondo es uno de los desafíos permanentes en el hogar, pero en el contexto sanitario que se vive hoy en Chile, bien vale la pena considerar algunas medidas adicionales para mantener en casa un ambiente libre de gérmenes para evitar la propagación del Covid-19 y otras enfermedades respiratorias.

Una vez que el Presidente decretó estado de excepción por catástrofe y la cuarentena obligatoria se anticipa como una realidad inminente por la crisis del coronavirus, Habitissimo recomienda algunas acciones que se pueden tomar en el hogar, considerando que hoy muchas familias ya se encuentran sin salir de casa.

Haya o no haya personas contagiadas en el círculo familiar, limpiar la suciedad acumulada durante el verano y liberar la casa de potenciales alérgenos y gérmenes son motivos de sobra para hacer una puesta a punto completa.

Lo primero es hacer un checklist con tareas básicas: "En una limpieza general hay que incluir zonas y textiles que normalmente no solemos repasar tan a menudo, como las paredes, las alfombras o las fundas de los cojines del sofá", cuentan desde www.habitissimo.cl

Asimismo es importante hacer un recorrido por cada habitación para cubrir todas sus necesidades de limpieza. "Sin embargo, algunos espacios requieren una atención especial y con mayor intensidad, porque necesitan una inmersión en profundidad, ya que en ellos se concentran bacterias. Los mayores focos de infección en la vivienda son la cocina y el baño, por eso la limpieza en estos lugares debe ser exhaustiva", expone Natalie Jelenkiewicz, country manager de Habitissimo en Chile.

Recomendaciones generales

Los expertos de Habitissimo sugieren limpiar con material desechable cuando se trata de una gran puesta a punto, pero especialmente para eliminar cualquier posibilidad de dejar gérmenes en el hogar. "Es importante que la persona que limpie use guantes y mascarillas de un solo uso, así como paños nuevos, debe aplicarse gel desinfectante antes y después de limpiar la casa", explican desde www.habitissimo.cl.

Según los profesionales, el cloro y el amoníaco son dos básicos indispensables en el hogar. "Cumplen la función de desinfectante. El cloro se recomienda para todas aquellas zonas como el water, grifos, lavamanos, superficies de la cocina", explican desde Habitissimo.

Una de las prioridades en la desinfección del baño es la limpieza de la taza de baño. "No basta con echar un poco de producto, hay que profundizar en la zona con la ayuda de guantes, a poder ser de nitrilo y que sean desechables", explican.

Además, desde Habitissimo señalan que lo ideal es hacer una solución con una parte de cloro sin detergente y 50 partes de agua para todas las superficies de contacto frecuente como picaportes de las puertas, llaves del agua, teclados, picaportes, mesas, interruptores, grifos, inodoros, teléfonos y teclados.

“Es esencial asegurarse que las habitaciones están bien ventiladas, al menos unos cinco minutos al día”, explica Natalie Jelenkiewicz.

Asimismo, el lavado de la losa, cubiertos y otros utensilios de cocina debe hacerse con agua caliente y jabón. Si tiene lavaplatos debe hacerse con programas sobre los 60º.

Al finalizar la limpieza, debe quitarse los guantes y la mascarilla, y botarlos en una bolsa de plástico cerrada, posteriormente lávese las manos con agua y jabón durante 40 a 60 segundos o con una solución desinfectante contenga entre 60% y 95% de alcohol, durante 20 a 30 segundos.

EN CASAS DONDE HAYA UNA PERSONA CON CORONAVIRUS

Si existe un familiar contagiado o con sospecha de haber contraído coronavirus, Habitissimo recomienda que, en lo posible, se separe al paciente en una habitación individual con baño de uso particular. Si no es factible, se sugiere mantener una distancia de al menos dos metros de distancia del infectado. La habitación deberá tener una buena ventilación, evitando corrientes de aire hacia el resto de la casa, por lo que se recomienda que esa habitación quede con la puerta cerrada.

Ubicar un cubo de basura en la habitación del paciente con tapa automática y bolsa en su interior con cierre hermético para alojar los residuos.

Para comunicarse con el afectado puede utilizar un celular a modo de intercomunicador con el resto de personas, quienes, a su vez, deberían comunicarse con personal de salud.

También limitar la circulación del paciente y si no es posible, utilizar mascarilla teniendo presente la higiene de manos. No hay que compartir con el paciente alimentos, bebidas, utensilios personales como teléfonos, lápices, control remoto de la TV. Restringir visitas innecesarias.

En el caso de la ropa, ropa de cama, toallas de personas enfermas debe lavarse con el jabón habitual, aunque separada de la ropa de personas sin contagio. Debe ponerse guantes antes de tocar la ropa del enfermo, manteniéndola alejada del cuerpo, idealmente en una bolsa plástica o recipiente, no se debe airear. Para el lavado se debe usar detergente normal, a temperatura de entre 60º y 90º, luego hay que dejar que la ropa se seque completamente antes de volver a usarla.

Si tiene dudas puede llamar a Salud Responde: 600 360 77 77, o visitando el sitio web www.saludresponde.cl donde podrá solicitar la llamada.