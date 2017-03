Opinión 17-03-2017

Hablemos de aguas residuales

Tales de Mileto consideraba que el agua era el principio de todas las cosas. Hoy día, sabemos que el agua es el elemento fundamental de la vida y parte importante del desarrollo de la sociedad. Por esta razón, para enaltecer su valor, Naciones Unidas estableció el 22 de marzo como el día mundial del agua.

Cada año se discute un tema, y para 2017 se definió las aguas residuales. Pero, vamos al principio, ¿Qué es agua residual? De forma sencilla, un agua residual es todo tipo de residuo combinado con agua que no tiene valor para el proceso o actividad donde se utilizó. Esta definición incluye el uso de agua, por lo que resulta importante cuestionarnos sobre este.

Naciones Unidas invita también a discutir este tópico, crucial para reducir la presión que como sociedad ejercemos sobre los sistemas hídricos por su utilización para toma de agua y descarga de aguas residuales.

Respecto al uso del agua, estrategias simples como cerrar la llave mientras se cepilla los dientes, utilizar sanitarios de doble descarga, o cerrar la llave de la ducha mientras nos enjabonamos, son ejemplos claros de cómo cada uno puede contribuir en un menor uso.

En el sector industrial, la contribución podría enfocarse por implementar programas basados en dos conceptos claves, reducir y reutilizar. Esto es importante, ya que se estima que el 80% de las aguas residuales generadas en el mundo son devueltas a los ecosistemas sin ningún tipo de tratamiento.

En Chile, el escenario es otro. El país posee sistemas de tratamiento que garantizan que cerca del 100% de sus aguas residuales sean tratadas. Cifra que lo hacen líder en materia de saneamiento en Latinoamérica y el mundo. Sin embargo, esta es la realidad de las industrias y las ciudades, pero no del sector rural. El país, hoy tiene el gran desafío de mejorar la cobertura de tratamiento de aguas residuales en el sector rural la que se estima no supera el 20%.

Tema importante para regiones como el Maule y la Araucanía donde más del 25% de su población vive en la ruralidad. También, hay otros desafíos que como país deben abordarse en el manejo del agua residual y que van en la tendencia de los países desarrollados para el siglo XXI.

Ejemplos de estos desafíos son la optimización en el uso de energía para tratamiento; cambiar el paradigma de las aguas residuales como simples desechos a fuente de recursos, siendo un tema por debatir la reutilización directa de las descargas tratadas. Este último destaca, ya que a pesar de la gran infraestructura para tratamiento, hoy día menos del 5% del total de aguas residuales tratadas se reutilizan de forma directa, pese a que el 30% del territorio chileno es un gran desierto. Por tanto, quedan desafíos por cumplir. Abordar estos desafíos, hará que Chile mantenga su liderato en manejo de aguas residuales en el siglo XXI.





(Dr. Ismael Leonardo Vera Puerto,

Académico Departamento de Obras Civiles

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Universidad Católica del Maule)