Opinión 17-01-2017

Hace poco más de cuatro décadas -No olvidarse de los pioneros del voleibol-

“El otro día me sorprendí soñando. En mi sueño estaba -en torno a una mesa- con todos los y las voleibolistas que se iniciaron en el año 1969; hasta nuestros días”. Así iniciaba Juan Arroyo Núñez, religioso marianista y director técnico de voleibol, en una nota para diario “El Heraldo” -recordando los 30 años del voleibol local- el 27 de noviembre de 1999.

Traemos el archivo a nuestros días, cuando ya se cumplieron poco más de cuatro décadas; y donde Linares celebró con merecido orgullo su 7° título en las ligas mayores de este deporte.

Sin embargo, es necesario recordar a los pioneros de esta disciplina deportiva: “No olvidarse de ellos, que fueron la base de los que hoy lucen -con justificados y sólidos méritos- la tricota albirroja, de un deporte ganador”.

Sigue, el técnico Arroyo, “durante estos días he revisado el caudal de fotos y de diarios que tengo, y la lluvia de recuerdos han pasado por mi mente con velocidad vertiginosa”. Y no puede ser de otra manera, si él ha sido parte importante -durante estas cuatro décadas y algo más- en el desarrollo deportivo del voleibol local.

Luego, con nostalgia, relata la satisfacción que siente -por haber sido parte de una convicción que dio frutos- al ver que “el tiempo que entregué, con mucho de afecto y cariño, mereció la pena porque ustedes respondieron a los criterios entregados y queda demostrado en el lugar donde hoy se encuentran trabajando”.

Reflexión que sirve para los jugadores de hoy, como argumento válido, que son tan poderosos y respetados en el ámbito nacional; lo cual redunda en la obtención de un nuevo campeonato.

Y si de rememorar y reconocer se trata, el DT Arroyo recuerda “el inicio de este deporte se remonta al año 1969, cuando nuestro amigo Lautaro González -profesor de Educación Física, del antiguo Liceo de Hombres- empezó a trabajarlo e integrarlo entre los estudiantes de la enseñanza media”.

“Después continuamos otros manteniéndolo vigente y lo hemos conseguido. A la postre, fue buena siembra y con buenos resultados”. Están a la vista, perduran en el tiempo, pero no deben dejarse en el olvido a sus artífices.

Vienen a nuestra memoria, el profesor Lautaro González, primer entrenador de una selección de voleibol de Linares.Luis Lara, Luis Castro y Juanito Sepúlveda (hoy en el retiro y viviendo los recuerdos de tantos campeonatos, con sus selecciones femeninas).

Y, entre los jugadores, los de la década del setenta, como Fernando Letelier, Waldo Morales, Luis Castro, Eduardo Villalobos, Vojan Vajovich, Navarrete, Patricio Silva, los hermanos Morales, los mellizos Fuster, entre muchos. Y por los años ochenta, Edgardo Osses, Ricardo Kaid, los hermanos Valdivieso, Raúl Sanhueza, Tomás de la Fuente, Óscar Castro, entre otros.

Los elencos femeninos registran a Margarita Castillo, Raquel Cisterna, Marisol Gabilondo, Marisol Sepúlveda, Pamela Navarrete, Yanette Valdés, Ana Ma. Campos, Gladys Esparza, Ana Ma. de la Fuente, Ana Ma. Farías; “Coné” Cocco. Y de otra generación a Judith Mansilla, Cecilia Lastra, Lisbetty Norales, Carmen Luz Poblete, Mónica Galleguillos; Alicia Ávalo.

No pierde su norte el profesor Arroyo, y se da un tiempo para agradecer el trabajo junto a tantas personas como dirigentes, entrenadores, comentaristas deportivos y tanta gente que le ha permitido hacer cosas por esta ciudad y ponerla en la órbita nacional e internacional.

Con fotografías en mano, viaja por distintos lugares de Chile; donde encuentra que sí conocen Linares por su voleibol y lo cual es muy gratificante e importante. Significa que desde este lugar se hace patria deportiva y dejando muy bien el nombre de esta noble ciudad.

En aquel entonces -1999- Arroyo Núñez expresaba, respecto de los planes a futuro: “es necesario planificar, con proyectos bien aterrizados y trabajando con miras al año 2000. Es lo que hacemos los técnicos en estos momentos. Se está trabajando con la escuela de voleibol, para asumir los futuros compromisos”.

Y agregaba algo que no es novedad; que es recurrente, en el tiempo: “que los proyectos sean bien definidos, que los jugadores se comprometan responsablemente, que el público acompañe siempre; que nos entreguen los recursos económicos que se necesitan -para que los entrenadores tengamos tranquilidad en nuestro trabajo-, y que los jugadores tengan sus implementos necesarios. Es la única manera de dar un salto cualitativo y cuantitativo; para ubicarnos en lugares de privilegio, a nivel nacional e internacional”.

Hace tiempo que Linares es ganador del vóleibol, a nivel nacional. El equipo de la Liga Nacional dirigido por Jaime Grimalt -ex seleccionado adulto de Chile- ha obtenido siete veces el título de la Federación Nacional, algo inédito en la historia de este deporte.

Viene el turno de la nueva generación, o del recambio. Recientemente se realizó en el Gimnasio Nasim Nome -de Linares- la etapa nacional de la liga menores sub 18, donde el equipo adiestrado por Jaime Grimalt se dio un lujo que pocos representativos pueden darse: enfrentar este campeonato con dos equipos, moviendo un total de 25 jugadores.

Una apuesta deportiva no menor, por la enorme cantidad de jugadores y horas de trabajo que allí se observan.

Encuentros disputados a gran nivel, con jugadores que pronto veremos en la selección chilena, porque las condiciones están; debido al generoso y metódico trabajo de dirigentes, entrenadores y jugadores.

Hemos recorrido, en unas cuantas líneas -con la memoria fotográfica de Juan Arroyo-, poco más de cuatro décadas, con triunfos y galardones deportivos del voleibol.

Atentos: no olvidarse de los pioneros de este deporte, porque la base construida soporta lo que puede augurar éxitos futuros. Un buen espejo permite ver fortalezas -a potenciar- y debilidades -a erradicar- que ayudarán en una planificación futura. Hay, además, una lista de dirigentes deportivos, que no pueden olvidarse. Tarea pendiente. (Bibliografía: Hemeroteca El Heraldo, Tomo IV, 1999. Fotografías: JAN, del reportaje “Hace 30 años”)