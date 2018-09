Crónica 15-09-2018

Hacen llamado a la buena utilización de la Red de Urgencias durante Fiestas Patrias

Utilizar SAPUs y SAR, permitirá evitar inconvenientes en la atención de salud para que el flujo de atenciones en el servicio de emergencias del centro asistencial sea más rápido para la comunidad.

Así lo manifestó el Director, del Hospital de Linares Nolasco Pérez, señalando que “lo que nos preocupa es que las personas hagan buen uso de la red asistencial, que aquellos cuadros que sean graves acudan al hospital y aquellos que no los son, acudan a la red primaria como Sapu y Sar. Señalar que el servicio de emergencia del hospital atiende por gravedad y no por orden de llegada y eso es importante, ya que cualquier otra patología de menor complejidad va a tener que esperar muchas horas respecto de aquellos casos graves. y para eso hemos dispuesto recursos extraordinarios para que el servicio de emergencia pueda atender de la mejor forma los casos de mayor gravedad”.

Agregó que “llamamos a la población a que haga un bue uso de la red, que se cuide, si va a beber pase las llaves del auto, que tengan mucho cuidado con el consumo de carne y con los alimentos, y sobre todo con las bebidas alcohólicas, llamamos a la prevención, pero de todas maneras nuestro servicio de emergencias está preparado”.

El médico jefe del servicio de emergencia hospitalaria Dra. Patricia León indicó que “es importante señalar que, si bien se presenta patología aguda en estos días, una de las situaciones que más nos complica es la presencia de pacientes que son crónicos que se descompensan, por pérdida de tratamiento, porque no toman las medidas precautorias con la alimentación, muchas veces también por el consumo de alcohol, entonces llamamos a cuidarse a los pacientes crónicos, pacientes diabéticos, hipertensos. También tenemos muchas consultas por violencia, por lo tanto, el llamado es a prevenir respecto de la situación de la ingesta de alcohol y de comida y si beben alcohol que no conduzcan. Además, debemos señalar que esta es una unidad de emergencia de alta complejidad. Es un hospital no sólo provincial, es uno de los tres hospitales grandes de la región, recibimos pacientes no sólo de Linares, sino de las comunas de la provincia de Linares y de otros hospitales como el hospital de Cauquenes que es un hospital provincial, por lo tanto se llama a la comunidad a primero acceder al servicio de atención primaria de urgencia que están dispuesto a atenderlo y en caso que ellos evalúen que el paciente complejo requiere, nosotros tenemos la derivación inmediata desde ellos a nosotros para poder atender a ese paciente, nosotros vamos a estar abocado a la atención de pacientes más complejos de toda la red de Linares y También de la provincia de Cauquenes, cuando ellos lo soliciten”.

Finalmente, respecto de las hospitalizaciones y visitas a pacientes en el centro asistencial, el Médico jefe del servicio de medicina Dr. Arturo Alejandro, manifestó que “tenemos un programa de contingencia a nivel de sala y se han dado todas las altas que puedan salir compensadas con la finalidad de dejar camas, tenemos todos los turnos cubiertos. En cuanto a los familiares el acceso es como de costumbre con su tarjeta de visita y respetando los reglamentos todos pueden visitar a sus familiares”.

El llamado es a consultar en la atención primaria de urgencia SAPUs y SAR y si la situación representa una emergencia de gravedad acudir hasta el hospital y así evitar largas horas de espera.