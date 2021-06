Opinión 17-06-2021

HACIA DÓNDE VA LA INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN







Hace un mes, Corfo dio a conocer su nueva plataforma llamada Datainnovacion.cl, una base de datos de todos los proyectos aprobados por esta institución desde 2010 a la fecha. Destacan allá 371 proyectos de construcción subsidiados, que han hecho uso de la Ley I+D, lo que da cuenta de la increíble capacidad de innovación que existe en nuestro sector.



Tan importante cantidad de proyectos es una excelente fuente de análisis, tal como lo comprobamos en Construye2025 y en Corfo Conecta, pues, en conjunto, pudimos evaluar tendencias y también mapear lo que está ocurriendo en la industria de la construcción.



Una de las conclusiones más reveladores de este análisis fue comprobar que Santiago no es el único actor relevante en materia de innovación. De hecho, al observar los datos de innovación en construcción descubrimos que Santiago solo aporta 35% de los proyectos de la cartera de Corfo, mientras que la Región del Biobío aporta el 21% de los proyectos de innovación en construcción. Si lo comparamos con su cantidad de habitantes, es tres veces más que su población que corresponde al 7% del total del país.



Este gran aporte no solamente se debe a que la Región del Biobío es la segunda región con más empresas de la construcción (11,8%) ya que, si bien es relevante, no lo justifica, sino que también se explica en la gran cantidad de universidades que hacen innovación en esta zona, y en el gran número de proveedores que siguen este mismo camino, formando entre ellos un potente tridente.



Este fenómeno con la Región del Biobío no es aislado, también ocurre con otras como Antofagasta, Araucanía y Magallanes, donde el aporte a la cartera de Corfo es mayor al que realizan a otras industrias y también mayor a la población que representan. Por estas razones, podemos afirmar que la innovación en construcción está descentralizada.



Hoy, la Cámara Chilena de la Construcción y Construye2025 buscamos a las mejores 50 empresas tecnológicas en Chile para sumarlas a la nueva plataforma “Mapa Construtech”, con la que queremos identificar las mejores soluciones tecnológicas para el sector de la construcción, darles la visibilidad que corresponde y ayudarlas a potenciar su crecimiento.





Ignacio Peña, coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025