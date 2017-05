Opinión 12-05-2017

¿Hacia dónde caminar?

Estamos frente a cambios climáticos de orden planetario y aún no tomamos conciencia de lo que ello significa. Estamos agotando los recursos naturales no renovables y extinguiendo poco a poco los recursos renovables de la flora y fauna. Estamos contaminando el aire que respiramos y las aguas que bebemos y utilizamos para la agricultura. Estamos deformando la normal recepción de la luz solar con la destrucción de la capa de ozono. Estamos afrontando enfermedades que en cualquier momento pueden convertirse en pandemias. Estamos superpoblando la Tierra sin ninguna opción de sobrevivencia cuando seamos el doble, el triple o cuatro veces más de los que somos, no importándonos el futuro. Las religiones no evolucionan con sus dogmas y liturgias para no perder su influencia ni poder sobre las creencias y temores de las personas y lo peor de todos es que con las múltiples guerras que hay en el planeta, nos estamos matando para que algunos, los que ganen, sean “grandes de nuevo” a cambio de genocidios.

A nivel nuestro, en el campo político-social-económico, estamos en la pelea corta, inconducente, mientras los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres y la desigualdad imposible de solucionar. Damos fórmulas de soluciones sociales que no pasan a ser más que consignas y slogans, sin respaldo de soluciones verdaderas y sólo sirven para asegurar el bienestar de las estructuras de poderes sociales o para mantener una rebeldía vigente omnipresente de grupos anti sistémicos. Siempre la culpa la tienen los demás sin darnos cuenta que este sistema neo liberal nos roba nuestra creatividad, nuestras imaginaciones y nuestros sueños al motivarnos al máximo al consumo como éxito individual y nos acota nuestras oportunidades donde nos mandata a la mayoría donde tenemos que estudiar, hasta donde podemos estudiar, el nivel social donde tenemos que desarrollarnos, donde buscar nuestra pareja para formar familia, trabajar en oficios precarios, salud precaria, casas precarias, barrios precarios, jubilaciones precarias e incluso el modesto cementerio donde nuestro cuerpo descansará en paz, después de un largo trabajo continuado y sin haber tenido ideas claras de los por qué.

Existe entre nosotros un pesimismo, que no nos permite imaginar siquiera en un cambio social que podría conseguirse de un día para otro, so pena de castigos y condenas de las élites y sus estructuras

Debemos aprender las lecciones de este período, y con un renovado espíritu de búsqueda y entendimiento, en conjunto con una real apertura y transformación silenciosa que parece empezar a estar presente entre nosotros, nos debe alentar a establecer un programa de tareas mínimas para lograr los cambios.

En primer lugar, debemos reconstituir las instituciones democráticas y rescatarlas de la precariedad, renovar su confianza y sus procesos democráticos perdidos por la corrupción y la mediocridad. Que, este nuevo cuadro nos permita la práctica del consenso, la convergencia política y la vigencia de los derechos humanos, la probidad como conducta ética-moral y un respeto irrestricto a la dignidad de todas las personas.

Es necesario que reconozcamos que, una Economía Social moderna participativa sólo será posible en un ambiente profundamente democrático, en donde, no sólo en las empresas exista una mayor participación, sino donde impere un estilo democrático de vida en el mundo de la localidad o la comuna, en el sistema y aplicación de justicia, en el manejo de la salud y la educación y, en definitiva, en todos los ámbitos que sea posible de la vida económica y social, a nivel nacional y local.

Para esto, será necesario modernizar nuestros enfoques y propuestas, de manera de hacer el funcionamiento de la democracia sea eficaz, más efectivo y su gestión sea valedera desde las bases mismas de la sociedad. No podemos permitir que la democracia se asocie con desorden, inoperancia, indiferencia, corrupción, prebendas, y con debates interminables, de trincheras eternas de defensa de sus intereses, donde más que resoluciones oportunas, sólo producen retórica y batallas verbales inconducentes.

Esta no es una tarea trivial y puede tomar muchos años, incluso décadas, hasta que lleguemos a formar en nuestro medio un espíritu democrático inquebrantable, igualitario y de justicia social.

Lo anterior nos lleva inmediatamente entonces a una segunda gran tarea, que es casi un prerrequisito para profundizar la democracia. Debemos hacer conciencia que, gracias a un avance tecnológico con rostro humano y ambiental, quizás por primera vez en la historia de la humanidad, la pobreza masiva de hoy, puede ser superable y los problemas de convivencia con el medio ambiente.

Estrechamente unido a lo anterior, debemos empezar a enfrentar nuestra enfermedad de origen: la profunda desigualdad que nos caracteriza

En las décadas pasadas, nos llevó a decir que, la pobreza y la desigualdad eran sólo el fruto de los modelos que seguíamos. Y quizás en casos extremos esa aseveración fue cierta. Sin embargo, hoy podría aclararse que la desigualdad imperante es el resultado de los modelos aplicados, propios o importados, que han considerado a la fuerza laboral, a los trabajadores, como un agente pasivo del desarrollo económico y reconocer que, lo que ahora cuenta es el “capital humano”.

Es fundamental trabajar por una teoría y práctica no elitista del desarrollo. Debemos estar alertas de que muchas de las nuevas medidas que puedan empezar a imponerse entre nosotros, como la educación, la promoción de los más pobres y un mayor gasto social, habrá mayor progreso, sólo cuando las grandes mayorías que padecen el subdesarrollo se movilicen más y mejor a favor de sí mismos y en forma más igualitaria.

En definitiva, la población y los trabajadores no pueden depender exclusivamente del dinamismo ajeno o de la falta de dinamismo de las élites. Debemos hacer que se reconozca que, organizar a los marginados posibilita su auto ayuda y asegura su desarrollo. Sin organizaciones comunitarias, esta movilización será imposible. En este mismo enfoque estaría la reforma de la empresa y el desarrollo de empresas cooperativas, cuyo objetivo es poner directamente en mano de los trabajadores la responsabilidad de su progreso a través de la toma de decisiones en los procesos económicos.

Se trata, en definitiva, de generar un gran cambio cultural que nos permita la recuperación de la dignidad, la confianza en nosotros y “entre nosotros”. Es necesario llegar a estos sectores más pobres con programas innovadores de educación para el trabajo de apoyo a los pequeños y medianos emprendedores y cooperativas.

Sólo una nueva cultura económica que se articule y corresponda con la profundización de la democracia, nos llevará pasar a un nivel más elevado de economía social, a salir, en definitiva de la civilización del egoísmo, del desprecio y de la desigualdad, a aproximarnos a una economía con crecimiento y equidad, y a acercarnos por último a una cultura de la economía de la solidaridad y a la sociedad comunitaria.



(Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista)