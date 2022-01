Nacional 19-01-2022

Hacienda advierte que Mepco está pronto a alcanzar su "techo" y pide subirlo para evitar un alza "inmediata" en bencinas

Semana a semana el precio de las gasolinas en el país rompen récords, alzas que se explican por un dólar que hace meses está instalado sobre los $800 y, por cierto, el precio internacional del petróleo que no para de subir y que hoy alcanzó máximos de siete años. El barril WTI, de referencia para Chile, cotiza en US$85,03, su mayor nivel desde octubre de 2014, mientras que el Brent, de referencia en Europa, llegó a los US$87,38 el barril, su precio máximo también desde octubre de 2014.

Situación que está generando importantes presiones inflacionarias en el país, dado que los combustibles son uno de los productos más relevante de la canasta. El precio promedio de las bencinas en Chile ya está por encima de los $1.000, lo que, en todo caso, podría ser peor si no fuera por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Se trata de un mecanismo que utiliza el Estado para amortiguar las alzas en los precios de las bencinas, el cual ha sido utilizado intensamente en los últimos meses y, según el Ministerio de Hacienda, está pronto a alcanzar su "techo". Según la legislación, si en un acumulado de 12 meses el costo de ocupar el Mepco alcanza un equivalente de US$500 millones, la herramienta debiera dejar de operar. Y aquello, aseguró el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, podría ocurrir en marzo, lo que implicaría una potente e "inmediata" alza en el precio de las bencinas, profundizando aún más los históricos valores actuales. Por eso Cerda planteó esta tarde, en la comisión de Hacienda del Senado, en medio de la discusión respecto al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), aumentar el gasto permitido en el Mepco a US$750 millones en doce meses. "Si llegara a dejar de operar, significa que acaba el subsidio y debería tener un aumento inmediato del precio de la gasolina que podría ser de hasta $100", aseguró. "Para que este aumento tan fuerte no ocurra, lo que tenemos que hacer es subir el techo de esos US$500 millones a US$750 millones", agregó.