Nacional 15-06-2018

Hacienda tras IPoM: Son buenas noticias, pero no alteraremos nuestra proyección de crecimiento

Conforme se mostró el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, con las cifras publicadas este jueves por el Banco Central en su segundo Informe de Política Monetaria del año. Así, aunque valoró los mejores pronósticos para la economía nacional y su desempeño, recalcó que desde la cartera no cambiarán -por ahora- sus proyecciones. De esta forma, el titular de la cartera tildó como "una buena noticia" el que el instituto emisor subiera el piso de su estimación de crecimiento y ubicara el rango entre 3,25% y 4,00% para este año.

in embargo, aclaró: "(En Hacienda) no vamos a alterar todavía nuestra proyección de crecimiento del 3,5% porque nosotros básicamente cambiamos nuestras proyecciones con poca frecuencia en el año, menos que el Banco Central". "Ciertamente valoramos este IPoM, las noticias que trae y francamente seguiremos trabajando para que la recuperación y el crecimiento se consoliden y permanezcan en el tiempo", agregó Larraín. Pero también, el jefe de la billetera fiscal valoró otros datos del informe de junio: "El salto más grande es en la inversión (de 3,6% a 4,5% en 2018), también hay un pequeño aumento en la proyección de exportaciones, algo de aumento en consumo, al final todo nos da una economía que se está poniendo de pie".