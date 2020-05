Crónica 16-05-2020

¿Han cumplido un rol clave los municipios durante la emergencia sanitaria?

El director de la Escuela de Administración Pública de la UCM, Dr. Braulio Cariman, analizó la labor de los municipios frente a la crisis sanitaria por COVID19. Sugiere que gobierno central considere a los alcaldes socios estratégicos y los haga partícipes de las decisiones claves que afectan a la ciudadanía.

La crisis sanitaria por el COVID19, no ha estado exenta de polémicas en el ámbito político y muchas de las demandas que se originaron en octubre con el Estallido Social, han tomado protagonismo durante la pandemia.

Desde la mirada del director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Católica del Maule, Dr. Braulio Cariman, las autoridades del gobierno debieran mostrar un mayor respeto y consideración por la actividad de los alcaldes y los municipios, “Deberían las autoridades nacionales establecer mejores y profundos vínculos de confianza y colaboración con los municipios. En definitiva, deberían actuar como Estado y no solo como gobierno”, explicó.

Rol clave

El Dr. Braulio Cariman evalúa de manera positiva la gestión que han realizado los municipios a lo largo del país, a su juicio, han jugado un rol clave y determinante durante este periodo, donde canalizaron las preocupaciones y problemas de la ciudadanía. “Manifestaron sus puntos de vista a las autoridades del gobierno central e, incluso, han ejercido una presión activa sobre estas incidiendo en el curso de algunas decisiones claves, como la suspensión de las actividades escolares”, acotó.

Según explicó el director de Escuela de Administración Pública de la UCM Dr. Braulio Cariman, los roces se generaron por la señal política que se ha enviado, donde entes subnacionales, con capacidades y competencias más limitadas y acotadas, como los municipios, generaron una opinión pública y un cuestionamiento hacia las autoridades de gobierno. “Desplegaron un grado de poder e influencia mayor al gobierno central, que claramente no desea aparecer pauteado por figuras locales que, incluso, podrían catapultarse como actores políticos nacionales. Es, en definitiva, una reacción frente a un potencial conflicto de competencias y legitimidad política”, comentó.

En ese sentido, el experto de la UCM cree que la señal más importante que se ha establecido a causa de este conflicto es que el gobierno central está alejado de las necesidades de las comunas y los territorios. “Por el contrario de los líderes comunales, que tienen una mayor cercanía con la ciudadanía lo que ciertamente le resta credibilidad y legitimidad a un gobierno central, que ya estaba suficientemente debilitado en estos aspectos a propósito de los hechos del segundo semestre del año pasado”, dijo el Dr. Cariman.

Por ello, explicó que es necesario que el gobierno central considere a los alcaldes como socios estratégicos, hacerlos partícipes de las decisiones claves que afectan a la ciudadanía, como el establecimiento de cuarentenas u otras medidas. “También sería muy sano que el gobierno hiciera más esfuerzos para coordinarse y comunicarse con los alcaldes de todo el espectro político y no solo con las figuras edilicias oficialistas”, puntualizó.