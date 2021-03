Opinión 19-03-2021

HASTA SIEMPRE, ESTIMADO DON JORGE -Jorge Cuevas Lara, en el podio de los mejores-

Cuando el fundador de la Agrupación Vive la Bici y su productor gráfico, José Vásquez, buscaba -hace algunos años-, fotografías antiguas de ciclistas chilenos en Internet, se dio cuenta que la mayoría de los resultados le mostraban imágenes de ciclistas europeos de principios del siglo 20.

Ante esto, se preguntó “¿por qué no hay ciclistas de esa época en Chile, acaso no tenemos una historia o un linaje ciclista del cual podamos crear alguna identidad?”

Es lo que ocurre hoy en día, cuando nos enteramos de la partida de Jorge Cuevas Lara, otro grande del ciclismo y líder de la actividad junto a otros pedaleros de nuestra ciudad…Stuvens, Peña, Sancho, Soto, Gutiérrez, Leiva, Alquinta, Reynares…

Y se viene a la memoria, como si hubiese sido apenas ayer, la emblemática revista Olimpia, la vuelta ciclista de Panimávida, entre otros enormes recuerdos de nuestra ciudad…allá por los años 40 y más.

Hay registro que la primera bicicleta en el continente de América, fue patentada por el frances Pierre Lallement (1843-1891). Registró la primera y única patente estadounidense para bicicletas con pedales en abril de 1866, que se le concedió en noviembre.

Sin un fabricante estadounidense que estuviese interesado en la producción de su vehículo, Lallement regresó a París en 1868, cuando las bicicletas de Pierre Michaux estaban creando la moda de la bicicleta por primera vez en Francia, un entusiasmo que en aquel tiempo se extendió por toda Europa y el mundo.

La Navidad en la primera mitad del siglo XX eran diferentes para la familia ciclista, pues ese día se corrían "Las 24 horas Ciclistas" organizado por el Club Unión Española evento tradicional y el más importante de aquellos tiempos, muy justo ya que el equipo o dupla que obtenía el triunfo pasaban a ser como los "ases" del ciclismo chileno. Una de las más interesantes fue en 1929 que tuvo escenario en el velódromo de Ñuñoa.

En cuanto al ciclismo linarense, si hablamos de Jorge Cuevas Lara, es porque se nos fue el tiempo sin haber reconocido la enorme entrega que tuvo, ratificando su calidad de buen ciclista y excelente deportista, cualidades que le hicieron merecedor de una gran calidad humana que llevó sobre sus hombros y que irradiaba a montones.

En la actividad competitiva, con clase, y sobre todo, mucho corazón deportivo, luchó con adversarios tenaces, de calidad y supo salir adelante, gracias a su excelencia como competidor y enorme ser humano, que la historia del ciclismo linarense debe recopilar los diversos archivos de d. Jorge y de Stuvens, Reynares, Peña, Sancho, Soto, Gutiérrez y de los actuales referentes del deporte pedalero, para reconstruir la “Historia del Ciclismo de Linares”, registrando los nombres de tantos pedaleros de antaño y de hoy, en imágenes históricas y relatos, que nos permitirán conocer los orígenes, el desarrollo del ciclismo linarense y resguardarlo para la historia deportiva de nuestra ciudad.

Equipo linarense clasificó a "La Vuelta Ciclista de Chile", señala el portal electrónico “Linares en Línea”, (año 2017) indicando que, por primera vez en la historia, un representativo local participará en la más emblemática competencia de ciclismo que se realiza en nuestro país.

Se trata del Team Grottes, quien logró podio en tres de cuatro fechas clasificatorias, las que se desarrollaron en diversas ciudades de Chile. La clasificación del equipo linarense comenzó a gestarse en la competencia realizada en Chillán, donde Antonio Cabrera remató segundo, y en La Serena donde Maximiliano Tapia llegó tercero.

Cabe señalar que el principal auspiciador del equipo local es la familia Cuevas Rossel, estrechamente ligado a dicha actividad a través del recordado y querido Jorge Cuevas Lara. Tal es el cariño por Don Jorge, que prontamente se realizará una competencia en su honor en la ciudad de Linares.

Jorge Cuevas Lara, destacado ciclista linarense, y reconocido deportista a nivel nacional e internacional, ha partido. Recordamos sus palabras, año 2016, en una de las vueltas ciclistas en su homenaje: “No me esperaba este reconocimiento de los ciclistas de nuestra ciudad. Estoy muy contento”.

“En mi época de corredor, las competencias eran totalmente diferentes, incluso hasta las bicicletas en las cuales se corría este hermoso deporte. Ahora se usa la tecnología, y paraqué hablar de las rutas…antes eran de pura tierra”.

“Ahora da gusto subirse a una bicicleta porque se disfruta y cada vez se rompen récords”.

Sentido homenaje de todos los aficionados a esta pasión deportiva, para un grande de la fiesta deportiva que significa el ciclismo y la importancia de un referente del ciclismo linarense, que gloria y orgullo le dio al deporte del pedal.

Sus condiciones de crack para ser uno de los mejores de su generación, ha llegado a la meta final de su carrera por la vida.

Se ha ido un gran deportista, un gran dirigente y una mejor persona. Sobre todo, para los deportistas del ciclismo, ha partido un amigo entrañable, que nunca se olvidará, porque se instaló para siempre en el podio de los mejores. (Fotografías: álbum familiar, gentileza de Jorge Cuevas Rossel)





(Manuel Quevedo Méndez)