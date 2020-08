Social 26-08-2020

Hasta siempre, “Patito” González, Corresponsal en Yerbas Buenas



En la madrugada de ayer, a la edad de 81 años, dejó de existir en el Hospital de Linares, el conocido comunicador de Yerbas Buenas, Patricio González González.



Durante 56 años fue corresponsal de Diario El Heraldo, y una labor similar cumplió también durante muchos años para la Radio Soberanía.



Comenzó esta labor en el año 1964, cuando aparece por primera vez una noticia publicada por él en Diario El Heraldo, dando a conocer actividades de la comuna histórica.



Recuerda que el 24 de abril de 1964 envió su primera información relacionada con dos despedidas, una del tesorero comunal, Rubén Salazar Burgos, y la otra de Luis Hiribarren, director de la Cuarta Compañía de Bomberos, quienes viajaban a La Unión y San Fernando, respectivamente.



“Fue una emoción muy grande ver mi información publicada en el Diario. Ese fue el punto de partida para seguir desarrollando esta vocación periodística hasta el día de hoy.

No ha sido una tarea fácil, sin embargo, el periodismo ha sido mi pasión y he cumplido cabalmente hasta la fecha. Agradezco profundamente al director de esa época, Ramón Belmar Saldías, quien me dio la oportunidad de escribir para este prestigioso medio de comunicación. Posteriormente, todos los directores que luego ha tenido el Diario han confiado en mi trabajo y me han hecho sentir siempre como parte de esta familia periodística”, afirmó durante una entrevista.



Su particular sentido del humor lo plasmó también en el programa “Vistazos” de Radio Soberanía de Linares, luego de la oportunidad que le diera su director, Oscar Guzmán González, para transformarse en corresponsal del emblemático programa radial.





Desde ese momento, nunca más abandonó su cariño y compromiso con el periodismo, labor que continuó realizando incluso después de jubilar como funcionario de la Municipalidad de Yerbas Buenas.



Patricio González fue homenajeado en reiteradas oportunidades, tanto en Yerbas Buenas como en Linares, por su destacada labor en el periodismo



Perteneció al Círculo de Comunicadores Sociales de Linares, donde destacó por su responsabilidad, por su compromiso social y entrañable cariño por la organización.



Ni su avanzada edad, ni sus problemas a la vista, impidieron que siguiera informando acerca de lo más relevante que sucedía en su comuna.



En el último tiempo su salud se deterioró, debiendo ser internado en el hospital, donde falleció, provocando profundo pesar en la opinión pública.



El funeral de Patricio González se realizó en la tarde de ayer. En un homenaje en las afueras de la Municipalidad, intervinieron el alcalde de Yerbas Buenas, Luis Cadegán, la Gobernadora Provincial Claudia Jorquera, la concejala Eliana Parada, el director de Diario El Heraldo y representante del Círculo de Comunicadores, Miguel Angel Venegas, y un representante de su familia. En tanto, los funcionarios del municipio hicieron entrega de un retrato del recordado corresponsal. Se decretó Duelo Comunal. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la histórica localidad.







FOTO: Patricio González González, Corresponsal en Yerbas Buenas.

2: Durante un aniversario de Diario El Heraldo.

3: Patricio González, en una de las celebraciones como Corresponsal de este medio escrito.

4: Compartiendo con el equipo del programa “Vistazos”, de Radio Soberanía.

5: Como integrante del Círculo de Comunicadores Sociales de Linares, durante la tradicional misa de la organización.