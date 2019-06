Opinión 13-06-2019

¿Hay algo peor que morir en la calle?

En Maule hay gente que nace y muere pobre. Cientos. De generación en generación. El abuelo, el hijo, el nieto. Una realidad que no se muestra en la televisión, sino que vive con nosotros. Así lo atestiguan las 120 personas en situación de calle en Linares, para quienes el invierno es una estación donde se juegan la vida. ¿Hay algo peor que morir de frío en la calle?



Ausentes de vínculos, privados de afectos, muchos mueren sin que exista un registro oficial de ellos, como si no hubieran existido. El 84% son hombres, más del 41% presenta problemas de consumo de alcohol y otras drogas. Algunos no cuentan con acta de nacimiento ni saben cuántos años tienen. ¿Qué hacemos para ayudarles?



Este año, el Ministerio de Desarrollo Social ha dispuesto ampliar el número de camas disponibles para las personas que lo requieren, estableciendo un albergue para 30 personas y una ruta social que atienda a otras 15 personas por día. Nuestra causa mantiene su asistencia en la hospedería que permite alojar a 30 personas por noche y que en invierno se ha ampliado a 39 y además, tenemos disponibles más de 60 camas diarias. Esta, sin duda, es una gran noticia para nuestra ciudad, pero sabemos que son medidas paliativas que tienen que estar acompañadas de soluciones mucho más sostenibles a largo plazo. Sólo así podremos resolver de manera permanente problemáticas vinculadas a la condición de calle, incluyendo, por ejemplo, atención psicosocial y soluciones habitacionales como el programa Vivienda Primero que este año empezó a aplicarse en Santiago y Concepción, y esperamos que pronto llegue también a regiones.



¿Qué podemos cambiar hasta entonces? Mientras sigue avanzando el trabajo de las organizaciones tus decisiones personales pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Si ves a alguien con evidentes signos de estar durmiendo a la intemperie, por favor, detente, conversa con ella y ofrécele trasladarla a un albergue. Así marcarás la diferencia. Reconozcámoslo, sí hay algo peor que morir en la calle y eso es tener que vivir en ella.







(Mauricio Zorondo, Jefe de Operación Social Hogar de Cristo)