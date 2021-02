Política 16-02-2021

"Hay mucha improvisación": Magisterio insiste en que no hay condiciones para el regreso a clases



El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, reiteró que no es posible un retorno a clases presenciales en los primeros días de marzo, pese a que este lunes se inició el proceso de vacunación en trabajadores de la educación

Indicó que es imposible el retorno a clases presenciales en marzo a abril, incluso en una modalidad mixta (presencial y online), por lo que se debe considerar una fecha posterior a junio.

“Marzo o abril, yo no veo ninguna posibilidad de retorno a clases con este sistema híbrido, tal vez, el sistema híbrido podría partir en abril, pensando que el país va estar vacunado a fines de junio, por tanto después de esa fecha se abre la posibilidad de la vuelta presencial”, aseguró.

En la misma línea, el dirigente del magisterio afirmó que las escuelas no están en condiciones para un regreso a clases presenciales, explicando que algunas son usadas como centros vacunatorios y que ningún grupo de la comunidad escolar está dispuesto a volver en los próximos dos meses.

“No por un decreto la gente va a volver (…) las escuelas no están en condiciones, muchas escuelas están funcionando como vacunatorio, nos parece que hay mucha improvisación en esto y creemos el Ministerio debería ser más claro en cómo pretende operar. Pero aquí ni los profesores, ni los padres, ni los estudiantes, hemos dicho que no están las condiciones en marzo, ni a mediados de abril”, explicó.

Díaz dijo que para el retorno a clases es necesario que la pandemia esté controlada o que las comunas de fase 4 hacia arriba puedan volver, un plan de transporte en cada comuna para los estudiantes y que se generen mesas de trabajo en las comunas con la comunidad escolar.