Política 30-09-2021

“Hay una falta de voluntad”: Senador Castro critica poco interés en legislar sobre proyecto de viviendas sociales



El senador independiente por el Maule, Juan Castro Prieto, criticó que esta semana no se llevó a cabo la Comisión de Vivienda para discutir el proyecto de ley sobre integración social y urbana.

La iniciativa presentada en 2018, que busca modificar diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana para agilizar el trabajo del MINVU, ingresó en diciembre del 2018 a la Cámara de Diputadas y Diputados y desde agosto del 2019 que se mantiene estancada en el Senado.

El Gobierno estimó que con esta medida se podría ejecutar la construcción de 10.907 hogares y gestionar la regeneración de 16.707 conjuntos habitacionales que han sufrido deterioro y segregación con el paso del tiempo.

Es por ello que el senador Castro ha sido enfático con este proyecto, criticando que, “yo formo parte de la Comisión de Vivienda, hoy teníamos comisión y no fuimos llamados… familias que llevan 8, 10, 12, hasta 20 años postulando para tener una vivienda y no pueden lograrlo. Y nosotros queremos legislar, pero no hemos podido avanzar”.