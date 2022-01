Crónica 08-01-2022

#Hay2opciones: Gobierno lanza campaña para concientizar sobre la crisis hídrica en el país

Tras una nueva reunión del Comité de Ministros por la Sequía que fue encabezada el Presidente Sebastián Piñera, el Gobierno lanzó la campaña #Hay2opciones, iniciativa que busca concientizar a la sociedad sobre la difícil crisis hídrica que afecta al país y entrega recomendaciones para el cuidado y uso eficiente del agua.



A la fecha, Chile completó 13 años consecutivos de sequía en la zona norte y centro sur y el 2021 fue el cuarto año más seco desde que se tienen registros. El escenario hídrico más crítico está entre las regiones de Atacama y La Araucanía, donde habita el 85% de la población. Las regiones más afectadas son Atacama y Coquimbo con déficits entre el 70% y 80%. La Región Metropolitana en tanto, acumula un déficit del 67%.



Es por esto que el Gobierno ha impulsado un plan de acción con medidas de corto, mediano y largo plazo para asegurar el consumo de agua, pero se requiere una suma de esfuerzo de todos los ciudadanos y actores sociales para enfrentar en conjunto este desafío.



“Estamos ante la situación hídrica más crítica que hemos tenido nunca. Hemos tomado todas las medidas para enfrentar la emergencia y también soluciones de largo plazo, y gracias a esto no hemos tenido racionamiento en ninguna ciudad, ni de agua, ni de luz, pero necesitamos el aporte de todos: de la industria, las grandes empresas, municipalidades, y también de la ciudadanía. Por eso hoy hemos agregado una campaña comunicacional que vamos a tener en todos los medios de comunicación del país y que va a tener también una página web donde las personas van a poder ver qué es lo que se está haciendo y también los aportes que cada uno puede realizar en su vida diaria”, señaló el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno



La campaña “Hay 2 opciones, o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella”, va dirigida a la ciudadanía en su totalidad, de todas las edades y regiones del país, y se exhibirá en distintos medios nacionales y regionales durante los próximos meses.



“La campaña no solo invita a tomar conciencia de la crisis hídrica que afecta a nuestro país, sino que también nos llama a tomar acción, a hacernos cargo. Ciudadanos, municipios, sector privado, todos y todas debemos comprometernos con el cuidado y el uso eficiente del agua. Es por eso que en el sitio web plansequia.cl podrán encontrar no solo información y datos de la situación de la sequía en el país, sino que también recomendaciones para cuidar el agua, por ejemplo, en la casa, en el jardín, en el lavado el automóvil, etc. La convocatoria es a que actuemos ahora por esta causa, y que cada uno de nosotros -en la medida de lo posible- podamos aportar para cuidar el agua que es tan importante en nuestra vida”, expresó el Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.



En tanto, la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, afirmó que “la sequía dejó de ser una emergencia para ser un cambio estructural y requiere hacer cambios que nos permitan construir sistemas tanto productivos como de vida, que sean resilientes a esta situación. Desde el Ministerio de Agricultura hemos acompañado a los agricultores y agricultoras que producen el alimento de todas las familias con cerca de $30.000 millones para esta temporada, para beneficio de 60 mil agricultores y agricultoras. Es responsabilidad de todos ser parte de esto, no es solo una problemática de los agricultores o de los consumidores o de algún actor en particular. Hacemos un llamado a tener conciencia que este elemento es escaso y debemos adaptarnos tanto con la institucionalidad como con la práctica, porque es fundamental que todos juntos tomemos este desafío país y podamos disponer de agua para el consumo humano, para la producción de alimentos y de igual forma poder proteger el medioambiente que requiere del agua como un elemento vital”.